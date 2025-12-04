Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл
фото із відкритих джерел

25-річного виходця з Пакистану та громадянина США Лукмана Хана було затримано з арсеналом зброї та боєприпасів

У США було затримано студента-іммігранта з Пакистану, який готував масовий розстріл. Як пише «Главком», про це повідомила газета The New York Post із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, 25-річного виходця з Пакистану та громадянина США Лукмана Хана було затримано з арсеналом зброї та боєприпасів. Правоохоронці вилучили у чоловіка зошит із записами, в яких він докладно описував план нападу на поліцейську дільницю при Університеті Делавера. Зазначається, що у записах також містилися докладна схема будівлі та формулювання з наміром «вбити всіх» і досягти «мучеництва» внаслідок масового розстрілу. Зараз Хан залишається під арештом, йому висунули звинувачення у справі про незаконне зберігання зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

До слова, адміністрація президента Дональда Трампа планує розширити перелік країн, на громадян яких поширюється заборона на в’їзд до США, додавши до нього приблизно 30 держав. Це рішення стало відповіддю на нещодавню стрілянину у Вашингтоні, в результаті якої були поранені та вбиті військовослужбовці Національної гвардії.

До цього у місті Гранд-Бланк, штат Мічиган, озброєний чоловік атакував Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів під час великої служби: він протаранив автомобілем фасад будівлі, відкрив вогонь по парафіянах і підпалив храм.

Теги: Дональд Трамп президент чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори США та України 30 листопада у Флориді пройшли напружено, але конструктивно
Путін не може зупинити війну. Що чекає Україну далі?
1 грудня, 10:37
Улітку президент США відкликав кандидатуру Айзекмана як голови NASA
Трамп висунув соратника Маска на посаду адміністратора NASA
5 листопада, 08:47
Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
12 листопада, 05:54
Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун
Закінчення шатдауну у США: головне за ніч
13 листопада, 05:50
Трамп інвестував великі суми в облігації компаній, що можуть виграти від його політики
Трамп інвестував великі суми в облігації компаній, що можуть виграти від його політики
16 листопада, 04:13
Вашингтон прагне уникнути розриву відносин з Пекіном з торговельних питань
Reuters: Трамп відкладає мита на напівпровідники
20 листопада, 13:17
Вашингтон тільки посилює тиск на Київ із вимогою просування мирних домовленостей із Росією
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
30 листопада, 05:36
Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч у США 
NYT: Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч у США 
29 листопада, 05:24
Війна між Україною та Росією ніколи не мала б статися, заявив Трамп
Трамп зробив нову заяву про мирний план для України
22 листопада, 19:50

Соціум

У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл
Колумбія подала до суду на Трампа та Гегсета за вбивство рибалки
Колумбія подала до суду на Трампа та Гегсета за вбивство рибалки
Безпілотники атакували Ставропольський край РФ та Орел
Безпілотники атакували Ставропольський край РФ та Орел
Папа Франциск заповів кошти на швидкі допомоги для України
Папа Франциск заповів кошти на швидкі допомоги для України
Український журналіст поспілкувався із донькою Путіна у Парижі
Український журналіст поспілкувався із донькою Путіна у Парижі
Ілон Маск назвав наступного президента США
Ілон Маск назвав наступного президента США

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua