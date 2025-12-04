У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл

25-річного виходця з Пакистану та громадянина США Лукмана Хана було затримано з арсеналом зброї та боєприпасів

У США було затримано студента-іммігранта з Пакистану, який готував масовий розстріл. Як пише «Главком», про це повідомила газета The New York Post із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, 25-річного виходця з Пакистану та громадянина США Лукмана Хана було затримано з арсеналом зброї та боєприпасів. Правоохоронці вилучили у чоловіка зошит із записами, в яких він докладно описував план нападу на поліцейську дільницю при Університеті Делавера. Зазначається, що у записах також містилися докладна схема будівлі та формулювання з наміром «вбити всіх» і досягти «мучеництва» внаслідок масового розстрілу. Зараз Хан залишається під арештом, йому висунули звинувачення у справі про незаконне зберігання зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

До слова, адміністрація президента Дональда Трампа планує розширити перелік країн, на громадян яких поширюється заборона на в’їзд до США, додавши до нього приблизно 30 держав. Це рішення стало відповіддю на нещодавню стрілянину у Вашингтоні, в результаті якої були поранені та вбиті військовослужбовці Національної гвардії.

До цього у місті Гранд-Бланк, штат Мічиган, озброєний чоловік атакував Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів під час великої служби: він протаранив автомобілем фасад будівлі, відкрив вогонь по парафіянах і підпалив храм.