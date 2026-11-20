Журналісти дізналися, що представник РФ в Данії може бути прямо пов'язаний і виконувати завдання ГРУ

Російський військовий аташе має залишити Данію протягом семи днів. Копенгаген оголосив його персоною нон грата та вже повідомив про це російського посла. Про рішення уряду заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен в ефірі телеканалу TV2, передає «Главком».

За словами глави данського МЗС, представника Росії зобов’язали виїхати з країни протягом тижня.

«Військовий аташе має залишити Данію протягом семи днів», – заявив Расмуссен.

Міністр уточнив, що данська сторона вже провела зустріч із російським послом і повідомила його про відповідне рішення.

Водночас у повідомленні про вислання не уточнюється, які саме дії російського військового представника стали підставою для такого кроку. Інформацію також підтверджують російські ЗМІ, які повідомили про дипломатичний крок Данії.

Рішення ухвалене на тлі загострення відносин між Копенгагеном і Москвою. 20 листопада данська Служба безпеки та розвідки PET провела брифінг щодо загроз, пов’язаних із Росією.

Також цього дня стало відомо про затримання двох громадян Данії, яких підозрюють у підготовці замаху на українського репера Kyivstoner на замовлення російської розвідки. За даними Reuters із посиланням на данського мовника DR, чоловіків затримали у вересні незадовго до запланованого виступу артиста. Обидва заперечують свою провину. Данська влада не повідомляла, чи пов’язане вислання військового аташе з цією справою.