У Ємені хусити взяли в полон 20 співробітників ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
З серпня було заарештовано щонайменше 21 співробітника ООН та 23 представника міжнародних організацій
фото: Arab News (ілюстративне)

Хусити звинуватили представників ООН у шпигунстві

Організація Об’єднаних Націй повідомила, що після рейду на її приміщення в столиці Ємену Сані проіранське угруповання хуситів взяло в полон 20 співробітників – п’ятьох громадян Ємену та 15 іноземців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ООН.

За словами речника речник офісу ООН у Ємені Жана Алама, інцидент трапився 18 жовтня, коли хусити здійснили «несанкціонований вхід» до комплексу організації. Наразі ООН веде переговори з владою в Сані, урядом Ємену та державами-членами, щоб «якнайшвидше вирішити цю серйозну ситуацію, припинити затримання всіх працівників і відновити повний контроль над приміщеннями».

Варто зазначити, що 31 серпня хусити також увірвалися до офісів ООН у Сані та затримали понад 11 співробітників, звинувативши їх у «шпигунстві на користь США та Ізраїлю». Раніше речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік назвав такі звинувачення «небезпечними та неприйнятними» і знову закликав до звільнення 53 працівників ООН, яких утримують хусити.

ООН повідомляє, що з кінця серпня 2025 року у районах, контрольованих повстанцями, було заарештовано щонайменше 21 співробітника організації та 23 представники міжнародних неурядових організацій. «Десятирічна громадянська війна в Ємені перетворила країну на одну з найглибших гуманітарних криз у світі», – каже він.

Раніше єменське повстанське угруповання хуситів заявило про готовність атакувати будь-які судна, які мають стосунок до Ізраїлю.

