Трамп заявив про підвищення тарифів для Індії упродовж 24 годин
За словами американського лідера, США «суттєво підвищать» тарифи на індійські товари
Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом наступної доби може суттєво підвищити тарифи для Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського президента.
Трамп розкритикував Індію за надмірні торговельні бар'єри та економічну співпрацю з Росією. За словами політика, Індія вже має «найвищий тариф серед усіх», але цього недостатньо.
«У них найвищий тариф серед усіх... Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту. Вони підживлюють військову машину», – каже він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Водночас Індія звинуватила Європу і Сполучені Штати в торгівлі з Російською Федерацією.
Як повідомлялося, попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.
До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Зазначається, що його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.
Раніше провідна нафтова компанія Індії Indian Oil Corporation (IOC) придбала 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу через тендер.