Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ
Марта Кос: Членство в ЄС завжди пропонувало стабільність і процвітання європейським країнам
Ісландія та Норвегія наблизилися до швидкого вступу в ЄС

У Європейському Союзі обговорюють можливу зміну підходів до розширення на тлі появи нових кандидатів. Йдеться, зокрема, про Ісландію та Норвегію, які знову розглядають перспективу членства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними видання, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та змін у зовнішній політиці США навіть економічно розвинені країни, які раніше не прагнули вступу до ЄС, почали переглядати свої позиції.

«Членство в ЄС завжди пропонувало стабільність і процвітання європейським країнам. Зараз ми бачимо, що ті, хто не входить до ЄС, дедалі більше усвідомлюють, що у світі конкуруючих впливів місце за столом переговорів у ЄС також пропонує підвищену безпеку та захист», – сказала комісар ЄС з питань розширення Марта Кос.

Одним із факторів таких змін називають політику президента США Дональда Трампа після його повернення до влади у 2025 році. Як зазначають джерела, це змусило частину європейських країн шукати додаткові гарантії безпеки. «Зараз не найкращий час, щоб діяти поодинці, Трамп все змінює», – повідомив норвезький чиновник.

Ісландія вже активізувала підготовку до референдуму щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Водночас Норвегія, яка раніше відмовилася від членства, також демонструє поступове зростання підтримки цієї ідеї серед населення.

У матеріалі наголошується, що для чинних членів ЄС приєднання економічно сильніших держав виглядає більш привабливим, ніж розширення за рахунок бідніших країн Східної Європи, зокрема України, Молдови, Сербії та Чорногорії.

«Ці фінансові міркування означають, що буде важко переконати чинних членів у тому, що ці бідніші країни мають бути прийняті. І», – зазначається у статті.

Окрім економіки, європейські уряди враховують і політичні ризики. «Ми не хочемо повторення Угорщини чи Словаччини. Ми не знаємо, що станеться в цих нових країнах через 10-15 років. І тоді ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас буде ще один (угорський прем'єр-міністр Орбан», – каже один із дипломатів.

Водночас країни на кшталт Ісландії та Норвегії мають значно вищий рівень готовності до членства. «Звичайно, Ісландії чи Норвегії було б простіше приєднатися. Вони практично на 80 відсотків наблизилися до мети», – сказав представник ЄС.

У матеріалі також підкреслюється, що країни, які раніше покладалися на НАТО, дедалі частіше розглядають ЄС як додатковий інструмент безпеки. Зокрема, Договір про ЄС містить положення про взаємну оборону, подібне до статті 5 НАТО.

Водночас остаточні рішення щодо розширення поки не ухвалені. Частина країн ЄС, які блокували розширення з 2013 року, можуть і надалі використовувати право вето щодо нових членів.

До слова, Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але у 2013 році переговори були заморожені, а у 2015 році заявку відкликано.

Норвегія ще у 1990-х роках двічі відмовлялася від членства за результатами референдумів, однак залишається тісно інтегрованою до європейського ринку через Європейську економічну зону.

Нагадаємо, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році після початку повномасштабної війни Росії. Переговори про членство залишаються тривалим процесом, який залежить як від внутрішніх реформ, так і від політичної позиції країн-членів Євросоюзу.

Раніше 10 країн Північної Європи домовилися розробити спільні плани транскордонної евакуації цивільного населення на випадок серйозної кризи або військового конфлікту в регіоні. 

Читайте також

Орбан і росіяни вигадали схему виборчої кампанії
Антиукраїнська істерія Орбана. До чого готуватися?
6 березня, 16:10
Україні від цих виборів не варто чекати миттєвої палкої любові від Будапешта
Ідеальний шторм для Орбана: як вибори в Угорщині вплинуть на Україну
6 березня, 21:22
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
6 березня, 13:44
В Іспанії викрили схему відмивання грошей
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
11 березня, 13:49
Протягом минулого року країни ЄС ухвалили майже 700 тис. рішень про надання тимчасового захисту громадянам України
Скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС: дані Мінсоцполітики
13 березня, 11:33
Зеленський і Стармер підготували нову угоду про дрони та ШІ
Зеленський і Стармер узгодили нове оборонне партнерство
17 березня, 11:25
Сирський заявляє, що ворог посилив тиск через зміну погоди
Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту – Сирський
20 березня, 21:29
Україна денонсувала 116 міждержавних актів
Сибіга заявив про розірвання понад сотні договорів із агресором та союзниками
26 березня, 09:29
Буданов: це велика комплексна програма з повернення нашої історії та повернення правди
Пантеон видатних українців: Кирило Буданов готує пропозиції для президента
28 березня, 13:14

Політика

«Зашморг, санкції та обмеження». ЄС розглянув варіанти тиску на Угорщину
«Зашморг, санкції та обмеження». ЄС розглянув варіанти тиску на Угорщину
Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ
Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ
Трамп розповів про успіх переговорів та зміну іранського режиму
Трамп розповів про успіх переговорів та зміну іранського режиму
Трамп заявив, що хоче забрати нафту в Ірану
Трамп заявив, що хоче забрати нафту в Ірану
NYT: кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.
NYT: кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тис.
Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом
Пакистан готує переговори між США та Іраном найближчим часом

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
