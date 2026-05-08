У Греції виявили український морський дрон Magura (фото)

glavcom.ua
Рибалки відбуксирували знахідку до порту Василікі та передали її Береговій охороні Греції
фото: Ekathimerini

Морський дрон помітили рибалки біля мису Дукато всередині прибережної печери

Поблизу берегів грецького острова Лефкада у Іонічному морі виявили український безпілотний морський апарат Magura V3, який був оснащений детонаторами, але не мав вибухівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ekathimerini. 

Чорний морський дрон помітили рибалки біля мису Дукато всередині прибережної печери. Двигун апарата на момент виявлення все ще працював. Судно було оснащене сучасними антенами та системами зв’язку.

Рибалки відбуксирували знахідку до порту Василікі та передали її Береговій охороні Греції. Через наявність детонаторів до операції залучили спеціалістів з розмінування, проте перевірка показала відсутність вибухового заряду.

Наразі грецька влада та Міністерство національної оборони розглядають кілька сценаріїв використання цього апарата:

  • Боротьба з «тіньовим флотом»: слідство не виключає, що дрон готували для атак на судна, які перевозять російську нафту в обхід санкцій;
  • Наркотрафік: розглядається варіант використання безпілотника контрабандистами.
У Греції виявили український морський дрон Magura (фото) фото 1
фото: ekathimerini.com

Раніше повідомлялося, що українські морські дрони Magura V5 продемонстрували приголомшливу ефективність на міжнародних навчаннях НАТО REPMUS 24, що проходили біля узбережжя Португалії. Під час моделювання бойової ситуації українські безпілотники змогли «потопити» великий ворожий корабель, роль якого виконував сучасний фрегат однієї з країн Альянсу. Метою навчань було максимально реалістичне випробування нових технологій. Тобто в умовах, де якомога ближче до реальності імітуються радіоперешкоди, акустична розвідка та збройний опір. 

МАГАТЕ провело нову місію на об'єктах української енергосистеми
Хакери атакували десятки університетів у США та Канаді
СБУ заявила про безпрецедентну кількість справ проти РФ
Червона площа чи енергетика РФ? «Мадяр» натякнув, куди битиме ЗСУ 9 травня
У Греції виявили український морський дрон Magura (фото)
Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта

