«Молюся за мир у найближчі дні»: Венс прокоментував зустріч Трампа та Путіна

Венс: Вдячний президенту Трампу за лідерство сьогодні, коли він вирушив на Аляску для зустрічі з президентом Росії Путіним

Віцепрезидент США Джей Ді Венс подякував Трампу за лідерство та зазначив, що буде молитися за мир

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив підтримку лідерству президента Дональда Трампа під час його поїздки на Аляску для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Венс повідомив на своїй сторінці в X, пише «Главком».

«Вдячний президенту Трампу за лідерство сьогодні, коли він вирушив на Аляску для зустрічі з президентом Росії Путіним», – зазначив віцепрезидент.

Він також додав, що молиться за мир у найближчі дні.

«Молюся за мир у найближчі дні», – підкреслив Джей Ді Венс.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп привітав російського диктатора Володимира Путіна на базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Коли Трамп і Путін зустрілися на злітно-посадковій смузі, над ними пролетіли американські військові літаки, серед яких були винищувачі та, судячи з усього, стелс-бомбардувальник B-2. Вони двічі обмінялися рукостисканням.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочалася сьогодні, 15 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

До слова, через позицію Росії спеціального представника президента США Кіта Келлога не включили до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, вирушила на Аляску для участі в саміті.

Зауважимо, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі «три на три».