Лукашенко привіз на парад до Путіна свого молодого наступника? (фото)

glavcom.ua
Микола Лукашенко потрапив у кадр поруч із Путіним
скріншот з відео покращений за допомогою штучного інтелекту

Коля Лукашенко посів почесне місце на Красній площі поруч з нечисленними іноземними лідерами, які відвідали Москву 9 травня

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Москви на парад до 9 травня разом із сином Миколою Лукашенком. Під час урочистостей син білоруського диктатора сидів поруч із батьком неподалік від російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

скріншот з відео

21-річний Микола Лукашенко сидів на трибуні по праву руку від диктатора Путіна разом із батьком. Під час трансляції параду Путін опинився в кадрі між Лукашенком та його сином. У мережі звернули увагу, що син Лукашенка помітно подорослішав і вже майже не з’являється публічно окремо від офіційних заходів за участю батька.

фото: росЗМІ

Микола Лукашенко є молодшим сином білоруського диктатора. У медіа його матір’ю називають особисту лікарку Олександра Лукашенка Ірину Абельську. З дитинства він регулярно супроводжував батька на міжнародних заходах та зустрічався зі світовими лідерами, зокрема з Сі Цзіньпіном та Бараком Обамою.

Олександр Лукашенко із сином Миколою, Барак та Мішель Обами
фото: білоруські ЗМІ покращене за домогою штучного інтелекту
У 2022 році Микола вступив на факультет технології органічних речовин Білоруського державного університету. Білоруські ЗМІ повідомляли, що за розпорядженням Лукашенка він отримував підвищену стипендію як «обдарований студент».

Останніми роками син Лукашенка став популярним у соцмережах через модельну зовнішність, а його публічні появи регулярно викликають обговорення у медіа. Зокрема, увагу привертали його виступ на роялі під час патріотичного форуму та поява на офіційному прийомі у Кремлі.

Раніше Олександр Лукашенко неодноразово натякав, що Микола може стати його наступником, однак пізніше заявив, що його діти нібито «не бачать себе президентами». Крім Миколи, у Лукашенка є ще двоє старших синів: Віктор та Дмитро.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично визнав, що інтерес до параду 9 травня у Москві суттєво впав. 

