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Хасид, який на смерть збив дівчину на Вінниччині, сидітиме під домашнім арештом в синагозі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хасид, який на смерть збив дівчину на Вінниччині, сидітиме під домашнім арештом в синагозі
Машина могла рухатися на великій швидкості, оскільки лобове скло машини розбилося, а дівчину відкинуло на кілька метрів
фото: Національна поліція України / Facebook

Паломнику загрожує до восьми років за ґратами

24-річному іноземцю, який 14 вересня на смерть збив дівчину в Немирові, обрали запобіжний захід – два місяці домашнього арешту. Про це «Суспільному» розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська.

Запобіжний захід підозрюваному обрали у Вінницькому міському суді. За кримінальне правопорушення чоловіку передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на період досудового розслідування.

Повідомляється, що підозрюваний – громадянин Ізраїлю, паломник-хасид. Два місяці домашнього арешту він відбуватиме в одній із синагог на Вінниччині.

Смертельна ДТП сталася ввечері 14 вересня. В аварії загинула 24-річна Аліна Силіна. Попередньо, вона перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Загибла Аліна Силіна з Вінниччини
Загибла Аліна Силіна з Вінниччини
фото з відкритих джерел

За даними видання «Факти», водій та пасажири Skoda – хасиди, які напередодні приїхали до Вінниці потягом, взяли в оренду машину та прямували до Умані святкувати Рош га-Шана. Машина могла рухатися на великій швидкості, оскільки лобове скло машини розбилося, а дівчину відкинуло на кілька метрів. Аліна Силіна отримала серйозні травми й померла на місці інциденту.

Подруга загиблої розповіла: дівчина була дуже працьовита, хотіла створити власну родину. Аліна була наймолодшою в сім'ї, у неї залишилися ще брат і сестра.

Трагедія сталася в центрі міста, за кілометр від будинку загиблої, коли вона йшла додому з магазину.

«Побачивши мертву сестру на асфальті, я впав на коліна і несамовито кричав. У машині розбите скло. Знаю, що у салоні було їх троє. Навіть не уявляю, як ми тепер житимемо без Аліночки. У день трагедії сестра такою щасливою була, придбала собі фотоапарат за зароблені кошти, просила, щоби ми поїхали на Південний Буг, поки ще тепло. Я пообіцяв, що обов’язково. Але не встиг. Я всю ніч не спав, виплакав море сліз. Найстрашніший день у житті – це коли у труні привезуть сестричку додому…» – сказав брат загиблої.

Результат перевірки керманича на приладі «Драгер» показав, що на момент вчинення ДТП чоловік був тверезим.

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. З цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

Тисячі хасидів щороку у вересні з’їжджаються до міста Умань на Черкащині, щоб у дні святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року – відвідати могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Вони вірять, що це принесе їм щастя на увесь рік.

Цього року святкування Рош га-Шана припало на 15–17 вересня. Попри заклики як української, так і ізраїльської влади утриматися від поїздки до Умані через загрозу обстрілів з боку Росії, до міста прибули тисячі паломників.

Зауважимо, до Умані прибули понад 35 тис. хасидів (фото).

Крім того, святкування Рош га-Шана в Умані на Черкащині пройшло «без подій надзвичайного характеру», заявив начальник Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук.

«Дуже гарно спрацювали Національна поліція, ДСНС і місцева влада. Не було звернень з боку громадян, що паломники комусь заважають під час комендантської години… Ми періодично перевіряли укриття, то під час повітряної тривоги укриття завжди були заповнені. Все залежить від особистого ставлення паломників до безпеки», – розповів Миклащук.

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Теги: ДТП смерть аварія хасиди Вінниччина

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