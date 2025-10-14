На Мадагаскарі військові заявили про захоплення влади після втечі президента

Найвищий суд Мадагаскару визнав владу військових після втечі президента Андрі Раджуеліна

Парламент Мадагаскару оголосив імпічмент президенту Андрі Раджуеліну, який залишив країну. Військові повідомили, що беруть під контроль владу в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Полковник Міхаель Рандріаніріна, який керує підрозділом Capsat, у відеозверненні розповів, що збройні сили розпустили усі інституції, окрім нижньої палати парламенту. За кілька хвилин до цього депутати проголосували за відставку президента, покликавшись на його імовірну втечу. За його словами, буде призначений прем'єр-міністр, який незабаром сформує цивільний уряд, а також створена президентська рада з представників армії та жандармерії.

Перед цим Раджуеліна через соцмережі спробував розпустити Національні збори. Він пояснив, що це необхідно для «відновлення порядку в країні та зміцнення демократії».

Нагадаємо, президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна покинув країну після масових протестів, що охопили столицю Антананаріву. Протести, які розпочалися 25 вересня через соціально-економічні проблеми, переросли у повстання, і армійські підрозділи приєдналися до протестувальників. Лідер опозиції Сітені Рандріанасолоніяко підтвердив, що Раджуеліна покинув Мадагаскар, виїхавши на французькому військовому літаку.

Протести на Мадагаскарі були спровоковані численними проблемами, включаючи брак води та електрики, а також корупцію та погане управління урядом. Молодь, особливо покоління Z, вимагає змін, оскільки рівень життя в країні лишається низьким, а проблеми залишаються без вирішення. Згідно з ООН, з 25 вересня внаслідок зіткнень між протестувальниками та силами безпеки загинуло щонайменше 22 людини.