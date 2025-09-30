Головна Світ Політика
«Повні невдахи»: Саакашвілі відреагував на рішення суду про стягнення $3 млн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Саакашвілі емоційно відреагував на вирок
фото із відкритих джерел

Експрезидент Грузії Саакашвілі назвав себе бездомним 

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив, що не має ні грошей, ні власної квартири, звернувшись до суду, який зобов'язав його виплатити багатомільйонну суму в рамках справи про розтрату державних коштів. Як пише «Главком», про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

Звертаючись до суду, який виніс йому вирок, експрезидент заявив: «Ви добре знаєте, що у мене практично немає грошей. У Грузії, яку я заново збудував, у мене немає навіть квартири. Зараз я позбавлений волі, але ви і ваш господар добре знаєте, що я дуже успішний, а ви – повні невдахи». Він написав це, ймовірно, звертаючись до засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіні Іванішвілі.

Тбіліський міський суд зобов'язав Михайла Саакашвілі та колишнього начальника його охорони Теймураза Джанашію виплатити до державної скарбниці близько 9 мільйонів ларі (понад $3 млн). Ці кошти були, нібито, витрачені під час його президентства.

Як повідомляє грузинське агентство новин «Інтерпресньюс», відповідний позов подало Міністерство фінансів Грузії. Мінфін наполягав на поверненні зазначеної суми до скарбниці після того, як у березні 2025 року Саакашвілі та Джанашію було визнано винними у розтраті.

Тбіліський міський суд у березні визнав Саакашвілі винним у справі про розтрату понад $3 млн державних коштів і засудив його до дев'яти років ув'язнення.

Звинувачення у розтраті було пред'явлено політику ще у 2014 році. За даними Генпрокуратури, значну частину цієї суми у 2009-2012 роках було витрачено на особисті потреби Саакашвілі, включаючи: оплату послуг закордонних кухарів, масажисток, косметологів і дизайнера; придбання предметів розкоші; оренду яхт та літаків під час закордонних поїздок;
оплату витрат супроводжуючих осіб.

Колишній начальник охорони Саакашвілі також був визнаний винним, але відбувся штрафом у розмірі 300 тис. ларі (понад $111 тис.).

Раніше тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до чотирьох із половиною років ув'язнення за незаконне перетинання кордону у 2021 році.

До слова, колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі опублікував фото своєї доньки Аліси, підписавши його: «Перший день Аліси в школі».

