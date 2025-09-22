Трамп використовує смерть Кірка для нової кампанії – The Guardian

Трамп звинуватив у вбивстві Кірка «радикальних лівих» і закликав визнати певні групи внутрішніми терористами

Згідно з публікацією The Guardian, похорон консервативного активіста Чарлі Кірка став поштовхом для нової політичної кампанії Дональда Трампа. Президент США використовує обурення, викликане вбивством, щоб посилити свою риторику, спрямовану проти ліберальних груп і Демократичної партії. Про це пише «Главком».

Трамп звинуватив у вбивстві Кірка «радикальних лівих» і закликав визнати певні групи внутрішніми терористами, незважаючи на відсутність підтверджених зв’язків між убивцею і такими організаціями. На думку експертів, ця «культура відплати» спрямована проти тих, хто не згоден з його поглядами.

На тлі вбивства Білий дім розглядає можливість введення жорстких заходів проти некомерційних організацій, зокрема позбавлення їх податкових пільг. Трамп і його союзники також намагаються підірвати легітимність Демократичної партії, називаючи її екстремістською організацією.

Під тиск потрапили й медіа. Вечірнє шоу Джиммі Кіммела на телеканалі ABC було призупинено після того, як ведучий назвав рух Трампа MAGA (Make America Great Again) «бандою», що намагається заробити політичні бали на вбивстві. Трамп заявив, що шоу закрили через «низькі рейтинги та відсутність таланту». У відповідь на це колишній президент Барак Обама виступив на захист Кіммела, заявивши, що ці атаки є загрозою для свободи слова.

Політолог Гарвардського університету Стівен Левіцкі зазначає, що авторитарні режими часто використовують політичне насильство для обмеження громадянських свобод.

Нагадаємо, 31-річний Чарлі Кірк, співзасновник консервативного руху Turning Point USA (TPUSA), був поранений у шию під час виступу в Університеті Юта. Він помер у лікарні. 12 вересня було затримано 22-річного Тайлера Робінсона, якому прокурор Юти має намір висунути звинувачення, що можуть призвести до смертної кари.

До слова, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику.