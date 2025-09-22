Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп використовує смерть Кірка для нової кампанії – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Трамп використовує смерть Кірка для нової кампанії – The Guardian
Трамп і Кірк були близькими союзниками
фото із відкритих джерел

Трамп звинуватив у вбивстві Кірка «радикальних лівих» і закликав визнати певні групи внутрішніми терористами

Згідно з публікацією The Guardian, похорон консервативного активіста Чарлі Кірка став поштовхом для нової політичної кампанії Дональда Трампа. Президент США використовує обурення, викликане вбивством, щоб посилити свою риторику, спрямовану проти ліберальних груп і Демократичної партії. Про це пише «Главком».

Трамп звинуватив у вбивстві Кірка «радикальних лівих» і закликав визнати певні групи внутрішніми терористами, незважаючи на відсутність підтверджених зв’язків між убивцею і такими організаціями. На думку експертів, ця «культура відплати» спрямована проти тих, хто не згоден з його поглядами. 

На тлі вбивства Білий дім розглядає можливість введення жорстких заходів проти некомерційних організацій, зокрема позбавлення їх податкових пільг. Трамп і його союзники також намагаються підірвати легітимність Демократичної партії, називаючи її екстремістською організацією.

Під тиск потрапили й медіа. Вечірнє шоу Джиммі Кіммела на телеканалі ABC було призупинено після того, як ведучий назвав рух Трампа MAGA (Make America Great Again) «бандою», що намагається заробити політичні бали на вбивстві. Трамп заявив, що шоу закрили через «низькі рейтинги та відсутність таланту». У відповідь на це колишній президент Барак Обама виступив на захист Кіммела, заявивши, що ці атаки є загрозою для свободи слова.

Політолог Гарвардського університету Стівен Левіцкі зазначає, що авторитарні режими часто використовують політичне насильство для обмеження громадянських свобод.

Нагадаємо, 31-річний Чарлі Кірк, співзасновник консервативного руху Turning Point USA (TPUSA), був поранений у шию під час виступу в Університеті Юта. Він помер у лікарні. 12 вересня було затримано 22-річного Тайлера Робінсона, якому прокурор Юти має намір висунути звинувачення, що можуть призвести до смертної кари. 

До слова, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп президент похорон обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп нібито відповів на звернення Орбана
Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба»
22 серпня, 15:04
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
23 серпня, 02:30
Штати не зупиняли постачання зброї
США зупинили постачання зброї Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву
24 серпня, 23:53
Ключовими проблемами залишаються територіальні питання та гарантії безпеки
NYT спрогнозував, що чекає Україну після сплеску дипломатії
26 серпня, 03:44
Данія викликала посла США
Данія викликала посла США
27 серпня, 17:59
У боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США Ітан Хертвек
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
8 вересня, 09:39
Чарлі Кірк отримав важкі поранення в шию внаслідок яких загинув
Вбивство американського активіста Чарлі Кірка, стрілянина у школі в Колорадо: головне за ніч
11 вересня, 05:53
Він зазначив, що США не рухатимуться вперед без підтримки європейських країн
Міністр фінансів США зробив заяву про санкції проти Росії
16 вересня, 03:56
Трамп на церемонії прощання з Кірком
Трамп прибув на церемонію прощання з активістом Чарлі Кірком
Вчора, 23:23

Політика

У Росії затримали ексдепутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека
У Росії затримали ексдепутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека
Трамп використовує смерть Кірка для нової кампанії – The Guardian
Трамп використовує смерть Кірка для нової кампанії – The Guardian
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США
У Молдові відбулося понад дві сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень
У Молдові відбулося понад дві сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень
Чехія відмовилася визнавати Палестину державою
Чехія відмовилася визнавати Палестину державою

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua