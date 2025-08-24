Хто сколихнув Європу більше: Трамп чи Путін? Очільник Фінляндії здивував відповіддю

«Трамп пробудив Європу у зовнішній політиці, а Путін – у сфері безпеки»

Президент США Дональд Трамп своєю зовнішньою політикою сколихнув Європу більше, ніж російський диктатор Володимир Путін. Як передає «Главком», про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб для Yle.

«Трамп пробудив Європу у зовнішній політиці, а Путін – у сфері безпеки. Якщо подивитися на витрати НАТО на оборону, то можна побачити, що Європа готується до гіршого через Путіна. Водночас Трампу досить успішно вдалося чинити тиск на Європу, щоб вона збільшила свої витрати на оборону», – зазначив Стубб.

При цьому президент Фінляндії стверджує, що Путін провалив усі свої стратегічні цілі. «Це, мабуть, найбільший стратегічний геополітичний провал у новітній історії», – підкреслив він.

За словами Стубба, жодної з поставлених Путіним цілей не було досягнуто. Своїми діями він об'єднав Європу, розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції, фактично збільшив витрати НАТО на оборону із двох до п'яти відсотків ВВП.

«Якщо говорити про територіальні завоювання, то він уже 12 років намагається захопити Донецьку область України, половину якої фактично він зайняв ще до початку війни», – додав фінський лідер.

