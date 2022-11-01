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Напружена ситуація в Косові: Сербія привела армію в стан підвищеної боєготовності

Юрій Лящук
glavcom.ua
Напружена ситуація в Косові: Сербія привела армію в стан підвищеної боєготовності
Сербія готова до діалогу з Косовим
фото ілюстративне

Армія Сербії готова виконати кожен наказ Вучича, захищаючи всіх своїх громадян

Війська Сербії приведені в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косові. Про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич, пише видання Vecernje Novosti.

«Президент Сербії, як верховний головнокомандувач, віддав наказ сербській армії бути в бойовій готовності у зв'язку з ситуацією в Косові, тобто підняти рівень бойової готовності до такого рівня, щоб вона могла відповісти на будь-яке завдання», – сказав Вучевич.

«Звичайно, ніхто не хоче конфліктів і воєн, і нікому не приходить в голову грати в такі ігри. Сербія – серйозна країна і робить всі кроки для того, щоб мати можливість реагувати на кожну складну ситуацію, тобто на кожну потенційну проблему», – зазначив міністр.

Він додав, що Сербії не можна розслаблятися, але вона виступає за діалог. Він заявив, що армія готова виконати кожен наказ Вучича, захищаючи всіх громадян Сербії, в тому числі сербів у Косові, «і ніхто не повинен в цьому сумніватися».

«Сербія – за діалог. Краще вести переговори тисячу днів, ніж бути в окопі або траншеї один день», – сказав Вучевич.

У ніч з понеділка на вівторок косовська поліція винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово.

З 1 листопада Косово планувало запровадити обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні. Це рішення впливає на косовських сербів, які досі користуються сербськими номерами авто й так подорожують через адміністративний кордон із Сербією.

Однак влада Косова піддалася міжнародному тиску та пом’якшила своє рішення, щоб уникнути заворушень сербської меншини через це питання.

Після зустрічі в п’ятницю з послами США та чотирьох європейських країн – Франції, Німеччини, Італії та Сполученого Королівства – прем’єр-міністр Косова Альбін Курті сказав, що влада вирішила «краще» запропонувати інші можливості.

Зокрема, у перші три тижні листопада власникам транспортних засобів з нелегальними номерами будуть лише оголошувати догани або попередження. 

Наступні два місяці їх штрафуватимуть, а ще три місяці, до 21 квітня, діятимуть так звані пробні номери.

«Після 21 квітня пробних номерних знаків не буде, тому що в Республіці Косово не можуть бути інші номерні знаки», – додав Курті.

Нагадаємо, заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. Днями президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

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Теги: Сербія Косово

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