Іспанія – Німеччина: де і коли дивитись матч чвертьфіналу Євро-2024
Збірні Іспанії та Німеччини зустрінуться у Штутгарті на стадіоні «МХП-Арена»
5 липня відбудеться футбольний матч в 1/4 Євро-2024 між збірними Іспанії та Німеччини.
Іспанія – Німеччина: де та коли дивитися матч?
О 19:00 на каналі «Футбол 1», медіасервісу Megogo, буде доступний прямий ефір футбольного матчу, але задля перегляду необхідно оформити передплату.
Водночас регіональні телеканали «Суспільного» не транслюватимуть цей матч, а у цей день покажуть гру між Францією та Португалією.
Зауважимо, що Німеччина виступає на домашньому ЧЄ. Збірні зустрінуться у Штутгарті на стадіоні «МХП-Арена». Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, що збірна Туреччини перемогла збірну Австрії та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024. Матч завершився із рахунком 2:1 на користь турецької команди.
Раніше збірна Нідерландів переграла збірну Румунії з рахунком 3:0 та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024.
До слова, збірна Португалії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу португальці перемогли у серії пенальті команду Словенії. А збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024, здолавши команду Бельгії з рахунком 1:0.
Як повідомлялося, чинний віцечемпіон Європи з футболу, Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.
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