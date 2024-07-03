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Іспанія – Німеччина: де і коли дивитись матч чвертьфіналу Євро-2024

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Іспанія – Німеччина: де і коли дивитись матч чвертьфіналу Євро-2024
5 липня о 19:00 за київським часом стартує матч між Іспанією та Німеччиною
фото: Associated Press

Збірні Іспанії та Німеччини зустрінуться у Штутгарті на стадіоні «МХП-Арена»

5 липня відбудеться футбольний матч в 1/4 Євро-2024 між збірними Іспанії та Німеччини.

Іспанія – Німеччина: де та коли дивитися матч?

О 19:00 на каналі «Футбол 1», медіасервісу Megogo, буде доступний прямий ефір футбольного матчу, але задля перегляду необхідно оформити передплату.

Водночас регіональні телеканали «Суспільного» не транслюватимуть цей матч, а у цей день покажуть гру між Францією та Португалією.

Зауважимо, що Німеччина виступає на домашньому ЧЄ. Збірні зустрінуться у Штутгарті на стадіоні «МХП-Арена». Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна Туреччини перемогла збірну Австрії та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024. Матч завершився із рахунком 2:1 на користь турецької команди.

Раніше збірна Нідерландів переграла збірну Румунії з рахунком 3:0 та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024.

До слова, збірна Португалії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу португальці перемогли у серії пенальті команду Словенії. А збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024, здолавши команду Бельгії з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, чинний віцечемпіон Європи з футболу, Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Теги: Іспанія Німеччина НОВИНИ ФУТБОЛУ

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