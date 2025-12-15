Новим президентом Чилі став прихильник Піночета

Хосе Антоніо Каст обіцяв депортувати сотні тисяч нелегальних мігрантів

У другому турі президентських виборів в Чилі переміг ультраправий Хосе Антоніо Каст. Він обійшов комуністку Жанет Хару з результатом у 58% голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Хосе Антоніо Каст під час передвиборчої кампанії пропонував будівництво стін на кордоні, розгортання військових у районах з високим рівнем злочинності та депортацію всіх мігрантів, які перебувають у країні незаконно. Перемога Каста є черговим успіхом для правих в межах Латинської Америки, адже ставить його в один ряд з Даніелем Нобоа з Еквадору, Наїбом Букеле з Сальвадору та Хав'єром Мілеєм з Аргентини.

Каст утретє балотуватися на посаду президента. У 2021 році він потрапив до другого туру, але програв Габріелю Боричу, членом уряду якого була нинішня суперниця Каста від лівих сил Жанет Хара. Reuters пише, що багато чилійців вважали Каста занадто радикальним, проте він зумів здобути підтримку людей, яких дедалі більше турбують проблеми імміграції та злочинності.

Агентство наголосило, що Каст зумів здобути перемогу навіть у тих частинах Чилі, де традиційно голосували за лівих кандидатів. Політолог Чилійського університету Клаудія Хейсс каже, що його перемога може бути додатково зумовлена несприйняттям Хари як занадто радикального члена Комуністичної партії.

Каст закликав до масштабного скорочення державних витрат та створення поліцейських сил за зразком Міграційної та митної служби США: на його думку, вони зможуть швидко висилати тих, хто перебуває у Чилі незаконно. Тепер найбільш радикальні пропозиції Каста можуть зіткнутися з опором у Конгресі, адже Сенат порівну розділений між лівими та правими партіями.

Нагадаємо, Каст шанувальник диктатора Аугусто Піночета, який прийшов до влади в результаті військового перевороту в 1973 році і правив Чилі до 1990 року. За офіційними даними, жертвами військової диктатури стали близько 40 тис. осіб. «Якби Піночет був живий, він би голосував за мене. Ми б з ним зустрілися в президентському палаці «Ла Монеда» і випили б по чашці чаю», – заявив він в одному з інтерв'ю і зізнався, що на референдумі 1988 року голосував за те, щоб диктатор продовжив правити Чилі.

До слова, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.