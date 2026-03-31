«Наступні дні будуть вирішальними». Пентагон зробив заяву про завершення війни з Іраном

Ростислав Вонс
Піт Гегсет наголосив, що військова операція проти Ірану «завершиться на наших умовах»
фото: AP

Міністр війни США стверджує, що у Вашингтона дедалі більше варіантів дій в операції проти Ірану

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що найближчі дні війни з Іраном стануть «вирішальними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За словами глави Пентагону, Сполучені Штати наразі мають дедалі більше варіантів дій, тоді як в Ірану їх нібито стає менше. «Найближчі дні будуть вирішальними. Іран це знає, і військово він майже нічого не може з цим вдіяти», – пояснив він.

Гегсет заявив, що лише за останній місяць Вашингтон зміг нав’язати власні умови розвитку ситуації. «У нас є дедалі більше варіантів, а у них – дедалі менше. Лише за місяць ми визначили умови, найближчі дні будуть вирішальними», – каже посадовець.

Крім того, очільник Міністерства війни США прокоментував переговори з Тегераном. За словами Гегсета, вони активно тривають.

«Ми б набагато більше воліли укласти угоду, якби Іран був готовий відмовитися від своїх запасів та амбіцій щодо відкриття протоки. Ось у чому полягає мета. Ми не хочемо вживати військових заходів більше, ніж це необхідно. Але я не мав на увазі нічого легковажного, коли сказав, що тим часом ми будемо вести переговори за допомогою бомб», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість звернутися до арабських держав із пропозицією профінансувати витрати на війну проти Ірану.

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають Вашингтону в операції проти Ірану. Він порадив країнам, які постраждали від енергетичної кризи, «йти до Ормузької протоки та взяти її».

