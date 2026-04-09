Вступ України до НАТО: Рютте зробив невтішну заяву

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Генсек НАТО зробив заяву про Україну
фото: скриншот з відео

Генсек НАТО оцінив перспективи вступу України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу не буде вирішене у найближчій перспективі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

«Я не вважаю, що питання про членство України в НАТО можна вирішити в найближчому майбутньому. Я не думаю, що це станеться найближчим часом з політичної точки зору – така моя об’єктивна оцінка», – сказав Рютте.

Як повідомлялося, Україна і НАТО ніколи не були такими близькими, ні в плані політичної взаємодії, ні практичного співробітництва, а діалог не був таким інтенсивним і заснованим на довірі, як зараз. Однак є сила, яка надійно продовжує утримувати Україну поза Альянсом. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав на практиці виступають проти її членства.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди».

