НАТО прокоментувало падіння російського БпЛА на багатоповерхівку в Румунії

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Речниця НАТО: Ми засуджуємо безвідповідальні дії Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває на зв’язку з румунською владою після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Альянсу Еллісон Гарт.

«Сьогодні рано вранці дрон влучив у житловий будинок у Румунії під час російського нападу на українську інфраструктуру поблизу кордону. Генсек НАТО підтримує контакт із румунською владою. Ми засуджуємо безвідповідальні дії Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати свою оборону проти будь-яких загроз, зокрема дронів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, що розташоване на сході Румунії.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Згодом Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав саме російський дрон. На місці події працюють спеціалізовані бригади IGSU та інших структур МВС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції.

Зокрема, МЗС Румунії повідомило, що унаслідок інциденту двоє людей зазнали легких травм. За словами директора SAJ Галац Даніели Енчу, йдеться про жінку з опіками I ступеня та 14-річного хлопчика, який, ймовірно, пережив панічну атаку. Обом надається медична допомога.