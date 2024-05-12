У Литві розпочалися вибори президента та референдум щодо множинного громадянства

Переможцем буде вважатися кандидат, який отримає понад 50% голосів

Сьогодні, 12 травня, у Литві розпочалися президентські вибори та референдум із легалізації множинного громадянства. Про це повідомляє Delfi.

Як зазначається, виборчі дільниці відкрились о 7:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 20:00.

За посаду президента Литви змагаються вісім кандидатів:

чинний глава держави Гітанас Науседа,

прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте,

член Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас,

самовисуванець Ігнас Вегеле,

самовисуванець Едуардас Вайтку,

засновник партії Німанська зоря Ремігіюс Жемайтайтіс,

колишній заступник міністра оборони Гедрімас Єглінскіс від опозиційного Демократичного союзу В ім'я Литви,

голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.

Переможцем буде вважатися кандидат, який отримає понад 50% голосів. Якщо жоден з політиків не набере більшість голосів, то за два тижні відбудеться другий тур виборів. Того, хто набере більшість під час другого туру, вважатимуть переможцем.

У ході першого туру президентських виборів також проводиться референдум про множинне громадянство.

Нагадаємо, Литва готова відправити в Україну своїх солдатів у рамках тренувальної місії.