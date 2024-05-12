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У Литві розпочалися вибори президента та референдум щодо множинного громадянства

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Литві розпочалися вибори президента та референдум щодо множинного громадянства
За посаду президента Литви змагаються вісім кандидатів
фото з відкритих джерел

Переможцем буде вважатися кандидат, який отримає понад 50% голосів

Сьогодні, 12 травня, у Литві розпочалися президентські вибори та референдум із легалізації множинного громадянства. Про це повідомляє Delfi.
Як зазначається, виборчі дільниці відкрились о 7:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 20:00.

За посаду президента Литви змагаються вісім кандидатів:

  • чинний глава держави Гітанас Науседа,
  • прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте,
  • член Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас,
  • самовисуванець Ігнас Вегеле,
  • самовисуванець Едуардас Вайтку,
  • засновник партії Німанська зоря Ремігіюс Жемайтайтіс,
  • колишній заступник міністра оборони Гедрімас Єглінскіс від опозиційного Демократичного союзу В ім'я Литви,
  • голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.

Переможцем буде вважатися кандидат, який отримає понад 50% голосів. Якщо жоден з політиків не набере більшість голосів, то за два тижні відбудеться другий тур виборів. Того, хто набере більшість під час другого туру, вважатимуть переможцем.

У ході першого туру президентських виборів також проводиться референдум про множинне громадянство.

Нагадаємо, Литва готова відправити в Україну своїх солдатів у рамках тренувальної місії.

Теги: Литва вибори

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