У Литві розпочалися вибори президента та референдум щодо множинного громадянства
Переможцем буде вважатися кандидат, який отримає понад 50% голосів
Сьогодні, 12 травня, у Литві розпочалися президентські вибори та референдум із легалізації множинного громадянства. Про це повідомляє Delfi.
Як зазначається, виборчі дільниці відкрились о 7:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 20:00.
За посаду президента Литви змагаються вісім кандидатів:
- чинний глава держави Гітанас Науседа,
- прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте,
- член Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас,
- самовисуванець Ігнас Вегеле,
- самовисуванець Едуардас Вайтку,
- засновник партії Німанська зоря Ремігіюс Жемайтайтіс,
- колишній заступник міністра оборони Гедрімас Єглінскіс від опозиційного Демократичного союзу В ім'я Литви,
- голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.
Переможцем буде вважатися кандидат, який отримає понад 50% голосів. Якщо жоден з політиків не набере більшість голосів, то за два тижні відбудеться другий тур виборів. Того, хто набере більшість під час другого туру, вважатимуть переможцем.
У ході першого туру президентських виборів також проводиться референдум про множинне громадянство.
Нагадаємо, Литва готова відправити в Україну своїх солдатів у рамках тренувальної місії.
Коментарі — 0