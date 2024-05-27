У Литві відбувся другий тур виборів президента: результати

За посаду в другому турі боролися чинний глава держави та очільниця литовського уряду

У Литві 26 травня відбувся другий тур президентських виборів. За попередніми результатами голосування зі значним відривом перемагає чинний президент Гітанас Науседа. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Литви.

За посаду боролися чинний глава країни Науседа та очільниця литовського уряду Інгріда Шимоніте. За даними із 1894 дільниць (усього 1895), за Науседу проголосували 74,55% виборців, а за Шимоніте – 23,94%.

Президент України Володимир Зеленський привітав Науседу з перемогою на виборах.

«Шановний Гітанасе Науседо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі», – написав Зеленський.

Нагадаємо, у Литві в неділю, 12 травня, відбулися президентські вибори, а також референдум про легалізацію подвійного громадянства.

Чинний президент Литви Гітанас Науседа переміг у першому турі виборів глави держави з 44,19% голосів виборців після обробки даних 100% дільниць. Відбувся другий тур, адже для перемоги у першому турі необхідно було набрати не менше 50% голосів і при цьому отримати підтримку щонайменше третини всіх зареєстрованих виборців.

Як повідомлялося, за посаду президента Литви змагались вісім кандидатів: чинний глава держави Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, член Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле, самовисуванець Едуардас Вайтку, засновник партії Німанська зоря Ремігіюс Жемайтайтіс, колишній заступник міністра оборони Гедрімас Єглінскіс від опозиційного Демократичного союзу В ім'я Литви, голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.