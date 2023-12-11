Навальний зник із колонії, в якій відбував ув’язнення

У Мелехівській колонії повідомили, що Навальний там більше не зареєстрований

Команда Навального каже, що його зникнення нібито пов'язане з нещодавніми оголошеннями про вибори

Ув'язненого в РФ Олексія Навального, якого називають «російським опозиціонером», вивели з колонії, де він відбував ув'язнення. Нині місце його перебування невідоме. У Білому домі заявили, що «глибоко стурбовані» цими повідомленнями. Про це пише BBC.

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Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш написала в соцмережах, що в Мелехівській колонії повідомили, що він там більше не зареєстрований. Помічники політика очікували, що його переведуть у СІЗО суворішого режиму після продовження терміну ув'язнення.

Команда Навального каже, що його зникнення нібито пов'язане з нещодавніми оголошеннями про вибори. Так, диктатор Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на переобрання в березні наступного року.

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Навального не було на кількох останніх судових засіданнях, на яких раніше він був присутній через відеозв’язок. Керівництво колонії пояснило відсутність технічними неполадками в колонії.

Нагадаємо, Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців.

Раніше Навальний заявив, що воєнний злочинець і терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) є політичним в’язнем.

Як ми повідомляли, у Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».