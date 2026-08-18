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Перепоховання Коновальця, удар по Печенігах та атака дронів на Київ і область: головне за день 18 серпня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Перепоховання Коновальця, удар по Печенігах та атака дронів на Київ і область: головне за день 18 серпня
колаж: glavcom.ua

Головні новини, які сталися за день 18 серпня 2026 року

Першого голову Організації українських націоналістів Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом, російський удар по Печенігах забрав життя 10 людей, а президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги на посади міністрів. У Києві тим часом протягом дня майже безперервно лунали повітряні тривоги, а в Дніпровському районі впали уламки російського безпілотника.

«Главком» зібрав головні події дня 18 серпня.

Ракетний удар по Печенігах забрав 10 життів

Перепоховання Коновальця, удар по Печенігах та атака дронів на Київ і область: головне за день 18 серпня фото 1
фото: ДСНС

18 серпня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області.  «За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Ще вісім людей постраждали. Їм надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

За даними обласної влади, внаслідок російського удару було пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, відділення пошти, магазин та щонайменше сім автомобілів.

Євгена Коновальця перепоховали під Києвом

Перепоховання Коновальця, удар по Печенігах та атака дронів на Київ і область: головне за день 18 серпня фото 2
фото: hromadske

На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Уламки російського БпЛА впали у Києві

Перепоховання Коновальця, удар по Печенігах та атака дронів на Київ і область: головне за день 18 серпня фото 3
фото: army.inform

У Дніпровському районі Києва у дворі п’ятиповерхового житлового будинку впали уламки російського безпілотника. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«В Дніпровському районі, в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає», – повідомив Кличко. Це було вже дев’яте оголошення повітряної тривоги у Києві протягом 18 серпня.

Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги

Перепоховання Коновальця, удар по Печенігах та атака дронів на Київ і область: головне за день 18 серпня фото 4
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. 

Хмара – кадровий спецпризначенець СБУ, який із 2011 року служив у Центрі спеціальних операцій «А», а у 2023 році очолив підрозділ. У січні 2026 року він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ, а з липня тимчасово очолює Міністерство оборони.

Андрій Сибіга нині очолює Міністерство закордонних справ у статусі тимчасового виконувача обов’язків. У вересні 2024 року він став міністром закордонних справ, однак 16 липня 2026 року Верховна Рада звільнила його у зв’язку з формуванням нового уряду. Голосування за призначення нових міністрів планується на 19 серпня.

Інші важливі новини:

  • Росія відмовилася від замороження війни по нинішній лінії фронту;
  • Харківська ОВА розширила зону обов'язкової евакуації;
  • Зеленський розкрив деталі майбутньої Drone Deal із Бельгією.

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Теги: Україна війна росія

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