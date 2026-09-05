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Американський оркестр викреслив російського скрипаля з концертної програми

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Американський оркестр викреслив російського скрипаля з концертної програми
Україна домоглася скасування виступів російського скрипаля у США
фото: Софійська філармонія

Вадим Рєпін мав виступити із Симфонічним оркестром Аннаполіса у листопаді

Симфонічний оркестр Аннаполіса у США відмовився від запланованої співпраці з російським скрипалем Вадимом Рєпіним та вирішив змінити програму майбутніх концертів. Раніше скасувати виступ музиканта закликало посольство України у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву оркестру.

В оркестрі пояснили, що за нинішніх обставин успішна співпраця з Рєпіним неможлива та не відповідатиме інтересам глядачів. Оновлену програму концертів обіцяють представити згодом, придбані квитки залишатимуться дійсними.

Водночас у Симфонічному оркестрі Аннаполіса висловили сподівання на можливу співпрацю з Рєпіним у майбутньому. Там також заявили, що оркестр і музикант нібито поділяють прагнення до завершення війни.

Посольство України у США привітало рішення оркестру. Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік наголосив, що Росія використовує культурну дипломатію як інструмент «м'якої сили», намагаючись відбілити свій імідж на тлі війни проти України. Українські дипломати закликали скасувати виступ Рєпіна ще 26 серпня.

У посольстві нагадали, що в лютому 2024 року Рєпін виступав із державним оркестром на концерті, який організував фонд Кремля.

Ще в червні американські активісти створили петицію із закликом не допускати виступу Рєпіна із Симфонічним оркестром Аннаполіса.

Концерти мали відбутися 6 та 7 листопада у Maryland Hall. Рєпін планував виконати Перший скрипковий концерт Дмитра Шостаковича.

Раніше від виступів за участю Рєпіна відмовилися Маннгаймська філармонія у Німеччині та Симфонічний оркестр Палм-Біч у Флориді. У Флоренції також скасували балетний вечір за участю його дружини Світлани Захарової, прими-балерини Большого театру та колишньої депутатки російської партії «Єдина Росія».

Нагадаємо, у липні 2025 року в Італії було скасовано концерт прокремлівського піаніста Олександра Романовського, який мав виступити в Болоньї. У 2022 році музикант виступав на руїнах знищеного росіянами драмтеатру в Маріуполі.

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Теги: концерт активісти посольство музикант музика США росія

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