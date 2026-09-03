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Кадиров вже збирається захоплювати Польщу, Францію і Німеччину

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Кадиров вже збирається захоплювати Польщу, Францію і Німеччину
Рамзан Кадиров заговорив про можливе захоплення європейських країн
фото з соцмереж

Глава Чечні переконує, що російська армія нібито здатна безперешкодно просуватися Європою

Глава Чечні Рамзан Кадиров відзначився черговими фантазіями про можливості російської армії. Цього разу він почав міркувати про просування військ углиб Європи. На слова Кадирова звернув увагу Telegram-канал чеченського руху «Нійсо», який виступає проти його режиму та російського контролю над Чечнею, повідомляє «Главком».

Зокрема, Кадиров заявив, що російським військам нібито під силу захопити Польщу, а потім продовжити просування до Франції та Німеччини.

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Автори «Нійсо» іронічно відреагували на слова Кадирова та звернули увагу на контраст між його заявами про похід російських військ углиб Європи та повідомленнями про ситуацію окупантів безпосередньо на фронті.

За інформацією каналу, родичі російських військових просять молитися за дощову погоду на фронті. Вони пояснюють це постійною активністю безпілотників, через яку росіянам складно евакуювати поранених та забирати тіла загиблих.

У «Нійсо» зауважили, що подібну картину війни не показують на Чеченській державній телерадіокомпанії «Грозний», яка висвітлює діяльність Кадирова. «На ньому Кадиров ось-ось до Франції дійде. І так п'ятий рік», – йдеться у повідомленні.

Рух «Нійсо» (у перекладі з чеченської – «рівність», «справедливість») виник у серпні 2022 року. Учасники руху називають себе інформаційними активістами, а їхній Telegram-канал став одним із небагатьох джерел інформації безпосередньо з Чечні.

Активісти, зокрема, повідомляють про викрадення людей представниками режиму Кадирова, частину матеріалів публікують чеченською мовою. Через критику Рамзана Кадирова та його оточення родичів учасників «Нійсо» неодноразово доставляли до відділків поліції.

Зовсім нещодавно, у липні, Кадиров публічно закликав Росію розпочати військову операцію проти країн НАТО, які допомагають Україні. Він закликав «відкрити вогонь» і стверджував, що чеченські підрозділи готові вирушити в будь-якому напрямку, який визначить Путін. 

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Рамзан Кадиров неодноразово робив гучні заяви та погрожував Україні й Заходу. Ще у 2022 році «Главком» детально розповідав про роль Кадирова та підконтрольних йому формувань у російській агресії проти України. Глава Чечні називав себе «піхотинцем» Володимира Путіна, заявляв про відправлення своїх бійців в Україну та регулярно публікував погрози. Водночас частина чеченців стала на бік України та воює проти Росії.

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Теги: росія Польща Німеччина Чечня Франція Рамзан Кадиров

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