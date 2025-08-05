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Клінтони свідчитимуть у справі Епштейна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Клінтони свідчитимуть у справі Епштейна
Комітет зобов'язав Гілларі Клінтон з'явитися для давання свідчень 9 жовтня, а Білла Клінтона – 14 жовтня
фото з відкритих джерел

Комітет Палати представників викликав Клінтонів для свідчень у справі Епштейна

Колишнього президента США Білла Клінтона та його дружину Гілларі викликали до суду в рамках розслідування злочинної діяльності Джеффрі Епштейна. Комітет з нагляду Палати представників, який контролюється республіканцями, вимагає свідчень від подружжя, а також запросив у Міністерства юстиції США файли щодо розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, пов'язаного з покійним фінансистом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

У листі, адресованому Біллу Клінтону, детально описано його зв'язки з Епштейном, зокрема його близькі стосунки з Гіслейн Максвелл, колишньою дівчиною Епштейна, яка відбуває 20-річний термін ув'язнення. У листі наголошується, що Клінтон «літав приватним літаком Джеффрі Епштейна чотири рази у 2002 та 2003 роках». Також згадується фото, на якому йому робить «масаж» одна з жертв Епштейна.

Комітет зобов'язав Гілларі Клінтон з'явитися для давання свідчень 9 жовтня, а Білла Клінтона – 14 жовтня. Комітет стверджує, що «сім'я, схоже, мала тісні стосунки як з Джеффрі Епштейном, так і з його співучасником Гіслен Максвелл».

Ці події відбуваються на тлі тиску на президента Дональда Трампа щодо оприлюднення всіх файлів Міністерства юстиції у справі Епштейна. Також стало відомо, що Максвелл таємно перевели до в'язниці мінімального рівня безпеки в Техасі. Окрім Клінтонів, Комітет викликав до суду вісьмох колишніх високопоставлених правоохоронців, включно з колишніми генеральними прокурорами трьох останніх президентських адміністрацій, що свідчить про значний інтерес законодавців до цієї справи.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань прибрало з урядових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, ім’я президента США Дональда Трампа та ще низки відомих осіб. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, передає «Главком».

Як зазначається, ФБР проводило масштабну ревізію архівів Епштейна, готуючи матеріали до можливого оприлюднення. Ім’я Трампа та інших публічних осіб було вилучено з метою захисту їхнього приватного життя, оскільки на момент початку розслідування у 2006 році вони не обіймали державних посад.

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Теги: Білл Клінтон Гілларі Клінтон суд Дональд Трамп США

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