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Гарантії безпеки для Росії: Данілов жорстко відреагував на заяву Макрона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гарантії безпеки для Росії: Данілов жорстко відреагував на заяву Макрона
Макрон вибиває гарнтії безпеки для Росії
фото з відкритих джерел

За словами Олексія Данілова, нині необхідно гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов жорстко відреагував на слова президента Франції Еммануеля Макрона. Напередодні французький лідер заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

«Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився», – написав Данілов.

За словами Олексія Данілова, нині необхідно гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.

«Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. росія – краща гарантія миру для Європи та світу.

P.S. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари», – ідеться у дописі секретаря РНБО.

Нагадаємо, заява президента Франції Еммануеля Макрона посилила російську інформаційну операцію про необхідність Заходу обговорити «гарантію безпеки» для Москви. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Раніше Давид Арахамія заявив, що Україна може забезпечити «гарантії безпеки» для Росії, але для цього країні-агресору необхідно виконати низку умов.

Також Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну.

Нагадаємо, Вікторія Нуланд пояснила, чому армія Путіна програє біля Бахмута.

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Теги: армія переговори президент путін росія Україна Франція

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