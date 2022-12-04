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Макрон посилює російську інформаційну операцію – ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Макрон посилює російську інформаційну операцію – ISW
Росія хоче отримати право вето на майбутнє розширення НАТО
фото: Reuters

Аналітики запевняють, що «гарантії безпеки», які вимагає Росія, спричиняють частковий демонтаж НАТО

Заява президента Франції Еммануеля Макрона посилила російську інформаційну операцію про необхідність Заходу обговорити «гарантію безпеки» для Москви. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У своєму інтерв'ю 3 грудня Макрон заявив, що Заходу слід подумати, як ставитися до «гарантій безпеки» для Росії, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні.

«Ця тема буде частиною тем для світу, тому нам потрібно підготувати те, що ми готові зробити. Як ми захищаємо наших союзників. Як дати гарантії Росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів», – заявив Макрон.

«Гарантії безпеки», які вимагає Росія, спричиняють частковий демонтаж НАТО шляхом повернення до кордонів 1997 року та надання Москві права вето на майбутнє розширення альянсу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у своєму виступі послався на ці вимоги 1 грудня, нагадують експерти.

«Вимога Росії щодо «гарантій безпеки» є частиною більшої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що «гарантії безпеки», які Україна, НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої війни, можуть бути більш слушною темою для розмови західних лідерів, які планують переговори з Москвою.

Раніше Давид Арахамія заявив, що Україна може забезпечити «гарантії безпеки» для Росії, але для цього країні-агресору необхідно виконати низку умов.

Також Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну.

Нагадаємо, Вікторія Нуланд пояснила, чому армія Путіна програє біля Бахмута.

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Теги: інформаційна війна Україна НАТО Еммануель Макрон росія

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