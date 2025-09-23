Головна Світ Політика
Не тільки Франція: ще чотири європейські країни визнали Палестинську державу

Аліна Самойленко
фото: соціальні мережі

Під час виступів на саміті Генасамблеї ООН про визнання Палестини як незалежної держави заявили Бельгія, Монако, Мальта та Люксембург 

Під час виступів на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН чотири європейські країни – Бельгія, Монако, Мальта та Люксембург – оголосили про офіційне визнання Палестинської держави. Про це повідомляє «Главком».

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна надсилає «сильний політичний і дипломатичний сигнал», приєднуючись до держав, які визнали Палестину. Водночас, він наголосив, що юридичне визнання відбудеться лише після звільнення всіх заручників та усунення терористичних організацій, зокрема ХАМАС, з управління Палестиною.

Князівство Монако також приєдналося до понад 145 країн, які визнали Палестину. Принц Альберт II підкреслив, що його країна завжди підтримувала право Ізраїлю на безпечне існування в межах визнаних кордонів, а також право палестинського народу на створення суверенної та демократичної держави. Він додав, що Монако підтримує рішення про створення двох держав як єдиний шлях до збалансованого та стійкого миру, але лише після роззброєння ХАМАС та звільнення заручників.

Мальта офіційно підтвердила визнання палестинської державності, про що заявив прем'єр-міністр Роберт Абела. Він наголосив, що Мальта також підтримує право Ізраїлю на існування. За словами Абели, рішення про дві держави є найгіршим сценарієм для ХАМАСу, який, на його думку, не повинен мати місця в майбутньому уряді Палестини. Прем'єр вважає, що реалістичний шлях до державності підірве заклики ХАМАСу.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден назвав рішення про визнання Палестини «початком прихильності до надії». Він зазначив, що цей крок є проявом «моральної ясності та політичної мужності» і відповідає цінностям ООН. Фріден підкреслив, що Люксембург вірить у дводержавне рішення як єдиний життєздатний шлях до миру і буде діяти як партнер для його досягнення. Він акцентував, що це рішення не спрямоване проти Ізраїлю чи його народу і не є «винагородою за насильство».

Нагадаємо, Франція офіційно визнала Палестину державою, прагнучи забезпечити мирне та безпечне співіснування Ізраїлю та Палестини. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Макрон зазначив, що розширення Ізраїлем військової операції в Секторі Газа для знищення ХАМАС призвело до того, що «сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки, отримали поранення, страждають від голоду та травмовані». Він переконаний, що визнання Палестини – це єдине рішення, яке дозволить Ізраїлю жити в мирі. 

Варто зазначити, що Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

