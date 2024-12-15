Ненсі Пелосі перенесла операцію з ендопротезування стегна

Ненсі Пелосі обіймає посаду конгресвумен у Палаті представників і вважається однією з найвпливовіших політикинь своєї партії

84-річна Пелосі отримала травму під час поїздки до Люксембургу і була госпіталізована для обстеження

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі успішно перенесла операцію з ендопротезування стегна в Люксембурзі й поступово одужує. Про це пише Reuters.

Зазначається, що 84-річна Пелосі отримала травму під час поїздки до Люксембургу і була госпіталізована для обстеження.

Американська політикиня перенесла операцію в американській військовій клініці в німецькому місті Ландштулі. За повідомленнями видання, вона впала на сходах під час візиту до Люксембургу.

Ненсі Пелосі стала першою жінкою, яка обійняла посаду спікера Палати представників і протягом багатьох років була лідером Демократичної фракції Палати представників. Вона досі обіймає посаду конгресвумен у Палаті представників і вважається однією з найвпливовіших політикинь своєї партії.

Нагадаємо, перша жінка, яка обіймала пост спікера Палати представників, 84-річна Ненсі Пелосі, переобралася до Конгресу США на 20-й термін від округу Сан-Франциско.

Раніше Ненсі Пелосі двічі обіймала посаду спікера Палати представників. Обидві каденції тривали по чотири роки.

Під час другої каденції вона погодилася обмежитися двома термінами як лідерка фракції Демократичної партії в Палаті представників для того, щоб забезпечити голоси, необхідні для отримання нею посади спікера.

Вона має церемоніальний титул почесного спікера партії та продовжує керувати нею навіть тоді, коли члени Демократичної партії звертаються до нового покоління лідерів.

Її чоловіка Павла у жовтні 2022 року важко поранив зловмисник, який вдарив його молотком по голові. Зловмисник мав намір взяти Пелосі в заручниці, хоча її в цей момент не було вдома.

Зазначимо, що Ненсі Пелосі доклала неабияких зусиль, щоб змусити чинного президента США Джо Байдена вийти з президентських перегонів. За словами співрозмовників NBC News, «коли питання про його (Байдена – «Главком») вихід з кампанії починало затухати і втрачати динаміку», саме Пелосі знову «роздмухувала полум'я».

Варто зазначити, що Пелосі не робила публічних закликів до Байдена, щоб той вийшов із перегонів, адже це «могло б розлютити Байдена, змусити його стати непримиренним і ніколи не відступити». Тож натомість Пелосі «тихо та методично» спілкувалася з американськими законодавцями та великою мережею донорів Демократичної партії.

До слова, Ненсі Пелосі було відзначено орденом княгині Ольги III ступеня «за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американського міждержавного співробітництва, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України».