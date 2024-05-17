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Ядерний шантаж Путіна: США повідомили, чи є привід непокоїтися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерний шантаж Путіна: США повідомили, чи є привід непокоїтися
Штати не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї проти України Штати в ОБСЄ
фото: з відкритих джерел

США однозначно засуджують безвідповідальну риторику Росії та Білорусі щодо безрозсудної участі у тактичних ядерних навчаннях

Сполучені Штати Америки не фіксують наразі ознак, що Росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні. Проте продовжують стежити за окупантами. Про це заявив радник делегації США при ОБСЄ з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час консультацій у межах Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає «Укрінформ».

«Сполучені Штати також однозначно засуджують безвідповідальну риторику Росії та Білорусі щодо безрозсудної участі у тактичних ядерних навчаннях. Хоча Сполучені Штати не бачать жодних причин для коригування наших власних ядерних сил, а також жодних ознак того, що Росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні, ми продовжуватимемо уважно стежити за діями Росії», – заявив він.

За словами Вартко, російський диктатор Володимир Путін необачно брязкає «ядерною шаблею», «намагаючись залякати нас, щоб ми не допомагали Україні захищати свій народ, свою територію і свій суверенітет від російського нападу».

«З ядерною зброєю не можна поводитися як з іграшкою, нею не можна безтурботно користуватися як важелем у політичній грі. Ядерна зброя здатна покласти край життю на нашій планеті для всього людства», – додав радник.

Нагадаємо,  на початку травня видання The New York Times повідомило, що неподалік білоруського міста Осиповичі, що за 190 км від кордону з Україною, розбудовують військовий об’єкт, на якому росіяни можуть зберігати ядерну зброю. 

Теги: США ядерна зброя

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