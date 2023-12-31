Нетаньягу відповів, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази

Ізраїльська армія вже знищила понад вісім тисяч терористів ХАМАСу

Війна в Секторі Гази триватиме ще багато місяців. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час пресконференції, цитує The Times of Israel.

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Ізраїльський прем’єр зазначив, що його країна «воює на всіх фронтах», але для перемоги потрібно більше часу. Нетаньягу пообіцяв, що бойові дії триватимуть, допоки не будуть досягнуті всі цілі наступу, головною з яких є знищення терористів ХАМАСу, а також визволення заручників.

Посадовець сказав, що Сектор Гази «не буде загрозою для Ізраїлю», і врешті-решт там не залишиться терористичних елементів. За його словами, ЦАХАЛ діє для забезпечення «максимального захисту» своїх військових.

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«Понад вісім тисяч терористів було вбито, а військовий потенціал ХАМАСу знищується крок за кроком», – підкреслив Нетаньягу.

Він також запевнив, що прагне відновити безпеку вздовж північного кордону через регулярні атаки Хезболли, щоб жителі, які були евакуйовані звідти, могли повернутися.

«Якщо Хезболла розширить бойові дії, вона прийме на себе удари, яких навіть не уявляла. Так само, як і Іран», – наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, що раніше Біньямін Нетаньягу назвав три «передумови для миру» в Секторі Гази.

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Також прем'єр-міністр назвав умови, які вважає необхідними для завершення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

До слова, нещодавно Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази.