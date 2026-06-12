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Іран назвав спекуляціями заяви Трампа про остаточну угоду зі США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран назвав спекуляціями заяви Трампа про остаточну угоду зі США
Багаї: Поки що Іран не дійшов остаточного рішення щодо будь-якої угоди
фото: AP

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї зауважив, що дипломатичний процес лише ускладнюється

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що повідомлення про досягнення фінальних домовленостей між США та Іраном є лише спекуляціями, а Тегеран наразі не ухвалив остаточного рішення щодо жодної угоди. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За його словами, Катар і Пакистан дійсно виступають активними посередниками, проте дипломатичний процес ускладнюється через постійну зміну позицій американською стороною.

Багаї наголосив, що значна частина тексту була узгоджена, але Іран не збирається поступатися своїми «червоними лініями», а дії США вже зробили ситуацію в Ормузькій протоці менш безпечною.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення. 

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа журналісти на брифінгу поцікавились, чого він бажає у день свого народження. Трамп відповів: «Миру для всього світу», і одночасно пригрозив Ірану ударами.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із різкою заявою на адресу влади Ірану, звинувативши Тегеран у надмірному затягуванні переговорного процесу про врегулювання кризи.

Теги: війна Іран Дональд Трамп США переговори

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