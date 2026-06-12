Трамп заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї схвалив угоду зі США

Трамп: У них не буде ядерної зброї, вони погодилися на це – її не буде

Американський лідер зазначив, що Іран зобов’язався відмовитися від розробки ядерного потенціалу

Президент США Дональд Трампнатякнув, що новий верховний лідер Ірану підтримує угоду, в якій, за його словами, Тегеран «концептуально» погодився дозволити США отримати ядерні матеріали та припинити прагнення до ядерної зброї. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Я розумію, що відповідь – так», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, коли його запитали, чи схвалив верховний лідер угоду, додавши, що США негайно припинять блокаду після її підписання.

Трамп оголосив про «дуже сильний меморандум про взаєморозуміння», назвавши його «дещо концептуальним», але наполягав на тому, що Іран зобов’язався відмовитися від розробки ядерного потенціалу.

«У них не буде ядерної зброї, вони погодилися на це – її не буде, і це головна причина, і це значна частина причини», – сказав Трамп. «Вони не тільки не матимуть, вони не купуватимуть, не розроблятимуть жодним чином, у будь-якій формі, жодним чином не формуватимуть чи не створюватимуть ядерну зброю».

І він сказав, що вважає, що переговірники в Ірані хочуть угоди «так само сильно, як і я, або навіть більше».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на вечір удари та бомбардування Ірану після того, як переговори з Тегераном були винесені на найвищий рівень керівництва Ісламської Республіки та отримали схвалення.

За словами Трампа, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди. «Я, як Президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари та бомбардування Ірану цього вечора», – написав він.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа журналісти на брифінгу поцікавились, чого він бажає у день свого народження. Трамп відповів: «Миру для всього світу», і одночасно пригрозив Ірану ударами.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із різкою заявою на адресу влади Ірану, звинувативши Тегеран у надмірному затягуванні переговорного процесу про врегулювання кризи.