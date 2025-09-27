Нетаньяху: Визнання Палестини – це сигнал, що вбивство євреїв окупається

Нетаньягу: Знаєте, який сигнал палестинцям послали лідери, які визнали палестинську державу цього тижня? Це дуже чіткий сигнал: вбивство євреїв окупається

Під час виступу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на Генеральній Асамблеї ООН десятки делегатів залишили зал у знак протести на його дії у Газі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступив із жорсткою критикою на адресу західних країн, які нещодавно визнали Палестинську державу. Виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, він заявив, що такі дії посилають сигнал про те, що «вбивство євреїв окупається». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Нетаньяху у найжорсткіших висловлюваннях відреагував на кроки провідних союзників США, які посилили міжнародну ізоляцію Ізраїлю на тлі майже дворічної війни у Секторі Гази.

«Лідери Франції, Британії, Австралії, Канади та інших країн беззастережно визнали палестинську державу. Вони зробили це після жахів, скоєних ХАМАС 7 жовтня – жахів, які того дня вихваляло майже 90% палестинського населення», – заявив прем’єр-міністр.

Він назвав цей крок «ганьбою» і висловив своє бачення його наслідків: «Знаєте, який сигнал палестинцям послали лідери, які визнали палестинську державу цього тижня? Це дуже чіткий сигнал: вбивство євреїв окупається».

Коли Нетаньяху піднявся на трибуну, десятки делегатів залишили зал. Деякі присутні на балконі, навпаки, влаштували прем'єру овації. Паралельно тисячі пропалестинських протестувальників перекрили рух поблизу Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Після виступу Нетаньяху на трибуну почали підніматися лідери арабських та мусульманських держав, які один за одним засуджували військовий напад Ізраїлю на Газу.

Зокрема, прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін, чия країна визнала Палестину у 2024 році, назвав дії Ізраїлю в Газі «відмовою від усіх норм, усіх міжнародних правил і законів».

Нагадаємо, Велика Британія, Канада, Австралія та інші країни офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом.