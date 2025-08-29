Головна Світ Політика
Туреччина розриває економічні та торговельні зв'язки з Ізраїлем

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Туреччина розриває економічні та торговельні зв'язки з Ізраїлем
Голова МЗС назвав уряд Ізраїлю расистським, а його військову операцію в Газі – геноцидом
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, що ці кроки є відповіддю на дії Ізраїлю в Секторі Гази

Туреччина вирішила припинити всі торговельні та економічні відносини з Ізраїлем. За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, ці заходи включають закриття турецьких портів і повітряного простору для ізраїльських суден і літаків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Anadolu.

Фідан зазначив, що ці кроки є відповіддю на дії Ізраїлю в Секторі Гази, а також на його удари по Сирії, Ємену та Лівану. Крім того, турецьким кораблям заборонено заходити в ізраїльські порти, а турецькі порти не можна використовувати для перевезення зброї та боєприпасів для Ізраїлю.

Голова МЗС назвав уряд Ізраїлю расистським, а його військову операцію в Газі – геноцидом. Фідан також додав, що Туреччина ініціювала в ООН міжнародну ініціативу, закликаючи 52 країни припинити постачання зброї, що «живлять військову машину Ізраїлю».

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив співчуття з приводу удару по лікарні Насера в Хан-Юнісі, назвавши це «трагічною помилкою». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пообіцяла провести негайне розслідування інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп висловив незадоволення цим інцидентом і закликав до швидкого завершення війни в Газі.

За даними ізраїльських ЗМІ, удар завдали танкісти на прохання 36-ї дивізії. Однак військово-повітряні сили Ізраїлю, які зазвичай використовують високоточні боєприпаси з можливістю відведення від цілі, незвично швидко відмежувалися від цього інциденту. 

