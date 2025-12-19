Головна Світ Соціум
У Туреччині впав російський дрон (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Туреччині впав російський дрон (фото)
Наразі невідомо, як БпЛА опинився неподалік від міста Ізміт та що стало причиною його падіння
фото: Haber7

БпЛА типу «Орлан» використовуються для розвідувальних цілей

У турецькій провінції Коджаелі, неподалік від міста Ізміт, місцеві жителі виявили розбитий безпілотник російського виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Haber7.

За попередніми висновками фахівців, знайдений апарат належить до серії розвідувальних безпілотників типу «Орлан». На зображеннях збитого безпілотника можна помітити емблеми російської армії, зокрема на його нижній частині, крилах та хвості.

У Туреччині впав російський дрон (фото) фото 1
У Туреччині впав російський дрон (фото) фото 2
Російський безпілотник типу «Орлан»
Російський безпілотник типу «Орлан»
фото: Haber7

Як саме БпЛА опинився в цьому районі та що стало причиною його падіння, наразі невідомо. На місце події оперативно прибули правоохоронці.

Влада розпочала офіційне розслідування інциденту. Слідчі вивчають уламки апарата, щоб встановити його маршрут та мету перебування в повітряному просторі Туреччини. Офіційних коментарів від російської сторони щодо втрати безпілотника на території країни НАТО наразі не надходило.

Нагадаємо, турецькі військові збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем.

До слова, турецька оборонна промисловість здійснила за декілька днів два критично важливі прориви: безпілотний бойовий літак Bayraktar Kızilelma вперше в історії знищив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» за межами візуальної видимості, а компанія Skydagger успішно протестувала запуск дронів-камікадзе з безпілотника вертикального зльоту. 

Туреччина дрон

