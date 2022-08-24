Головна Світ Політика
search button user button menu button

Невідомі замінували усі ТЦ Москви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Невідомі замінували усі ТЦ Москви
Правоохоронні органи та кінологи з собаками розпочали перевірку ТЦ Москви
wikiway.com

ТЦ кінологи перевіряють вибірково

Екстрені служби РФ перевіряють інформацію про «мінування» всіх торгових центрів у Москві. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

ТЦ кінологи перевіряють вибірково. Повідомляється, що інформацію про закладені бомби начебто розіслали «аноніми з України».  На даний момент за даними видання, правоохоронні органи та кінологи з собаками розпочали вибіркові перевірки будівель. Відомості про евакуацію торгових центрів, не надходили.

Також сьогодні, близько 7:50 у Росії в центральний вхід будівлі Орловської обласної адміністрації хтось кинув дві пляшки із запальною сумішшю. Про це повідомив губернатор російського регіону Андрій Кличков. Повідомляється, що пожежу оперативно загасили, але під час гасіння один із співробітників отримав опіки.

Раніше повідомлялося, що столицю рашистів Москву накрила хмара диму, яка йшла з Рязанської області.

Тим часом, Служба безпеки України викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів FR Destructor, яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.

Читайте також:

Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування

Пісні, від яких рветься серце. Спецпроєкт до Дня Незалежності

Теги: росія замінування війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото з відкритих джерел
В Україні знову масові «замінування»
18 серпня, 13:22
Містян просять бути обережними
У Тернополі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та універмагу. Оновлено
4 серпня, 13:21
На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група
Поліція Рівного перевіряє інформацію про замінування аеропорту
6 червня, 12:12

Політика

Невідомі замінували усі ТЦ Москви
Невідомі замінували усі ТЦ Москви
Британія відреагувала на пропозицію не видавати візи росіянам
Британія відреагувала на пропозицію не видавати візи росіянам
Генсекретар НАТО у привітанні українцям процитував вірш Шевченка
Генсекретар НАТО у привітанні українцям процитував вірш Шевченка
Чому російська армія загрузла в Україні? Шойгу дав цинічне пояснення
Чому російська армія загрузла в Україні? Шойгу дав цинічне пояснення
«Я ні на секунду не сумнівався, що Україна переможе»: привітання Бориса Джонсона
«Я ні на секунду не сумнівався, що Україна переможе»: привітання Бориса Джонсона
Соняшники й бавовна. Посол Британії оригінально привітала українців
Соняшники й бавовна. Посол Британії оригінально привітала українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
59K
СБУ провела обшук у підприємця, який надає послуги «Європейській солідарності». Партія зробила заяву
55K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
53K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
45K
Радбез ООН провів засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС
42K
Удар по Запоріжжю: ракета влучила в інфраструктурний об'єкт

Новини

Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Сьогодні, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту