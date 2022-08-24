Невідомі замінували усі ТЦ Москви

ТЦ кінологи перевіряють вибірково

Екстрені служби РФ перевіряють інформацію про «мінування» всіх торгових центрів у Москві. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

ТЦ кінологи перевіряють вибірково. Повідомляється, що інформацію про закладені бомби начебто розіслали «аноніми з України». На даний момент за даними видання, правоохоронні органи та кінологи з собаками розпочали вибіркові перевірки будівель. Відомості про евакуацію торгових центрів, не надходили.

Також сьогодні, близько 7:50 у Росії в центральний вхід будівлі Орловської обласної адміністрації хтось кинув дві пляшки із запальною сумішшю. Про це повідомив губернатор російського регіону Андрій Кличков. Повідомляється, що пожежу оперативно загасили, але під час гасіння один із співробітників отримав опіки.

Раніше повідомлялося, що столицю рашистів Москву накрила хмара диму, яка йшла з Рязанської області.

Тим часом, Служба безпеки України викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів FR Destructor, яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.