Спецпредставниця США з відновлення економіки України приїхала до Києва

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер (по центру), керівники американських компаній та посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк

Пенні Пріцкер вже не вперше приїздить до Києва

До Києва прибула спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та керівники американських компаній Amentum, Clayco Inc та WestingHouse Nuclear. Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

«З поверненням до Києва, спеціальна представнице Пенні Пріцкер! Разом з керівниками компаній Amentum, WestingHouse Nuclear та Бобом Кларком ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС», – зазначила вона.

Amentum займається глобальним проєктуванням, управлінням та інтеграцією рішень; WestingHouse Nuclear – підприємство з атомної енергетики; Clayco Inc, де Боб Кларк є виконавчим директором, - будівельна компанія.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України. У США зазначили, що таким чином вони хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу. Раніше Пенні Пріцкер обіймала посаду міністра торгівлі США за президенства Барака Обами.

Зокрема, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер важає, що агресивна війна Росії представляє серйозну загрозу не лише для Києва, але й для Сполучених Штатів та Європи.

До слова, Пріцкер приїжджала до Києва у середині січня.