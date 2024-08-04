Обмін в'язнями між РФ і Заходом: двоє зі звільнених хочуть назад у Росію

Опозиціонери переконані: їхнє місце – в Росії

Російські опозиціонери Андрій Пивоваров та Ілля Яшин, звільнені 1 серпня з в’язниць у РФ у межах обміну ув’язненими між Вашингтоном і Москвою, розмірковують про повернення в Росію. Про це вони розповіли в інтерв'ю Reuters.

«Як люди, які були фактично депортовані, яких вигнали з країни, ми всі маємо величезне бажання повернутися. Я безумовно хочу бути в Росії. Я – російський політик, і це дуже важливо для мене. Ясно, що вони (російська влада, – ред.) не дозволять нам повернутися, хоча ми цього хочемо», – пояснив Пивоваров.

Із ним погодився й Ілля Яшин, який теж бажає повернутися в країну-агресорку РФ.

«Я щиро переживаю через своє вигнання з Росії, попри всю вдячність, яку я відчуваю до тих, хто бажав мені добра і врятував мене. Але я щиро кажу, що моє місце – в Росії. Я присвятив своє життя своїй країні. Мені дуже важко емоційно, тому що я розумію, що звільнення мені далося ціною звільнення вбивці, людини, яка фактично скоїла кривавий злочин»,– сказав Яшин.

За даними видання, Кремль погодився на обмін тільки в тому разі, якщо Захід випустить із німецької в’язниці Вадима Красикова, засудженого 2019 року за вбивство колишнього чеченського польового командира в Берліні.

«Я неодноразово говорив, що не хочу бути у списках на обмін. Представники Кремля із задоволенням включили моє ім'я, тому що для них мій обмін по суті означає висилку», – додав Яшин.

Нагадаємо, 1 серпня, пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. У ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

До слова, президент США Джо Байден після обміну політв'язнями з Росією закликав російського президента-диктатора Володимира Путіна «зупинитися».

Водночас кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув’язнених між Росією та Заходом. На думку Трампа, обмін ув’язнених став «перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу».