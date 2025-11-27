Головна Світ Політика
Нігерія оголосила надзвичайний стан після масових викрадень людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Гуртожитки, де 17 листопада озброєні люди викрали школярів у місті Кеббі,
фото: АР

Майже 400 осіб, серед яких учні початкових і середніх шкіл, були викрадені за останні два тижні

Нігерія оголосила надзвичайний стан після недавньої хвилі масових викрадень студентів і християнських вірян, що змусило країну закрити деякі школи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Президент Бола Тінубу заявив, що в рамках надзвичайних заходів спецслужби отримали дозвіл на набір тисяч нових співробітників, а кочовим скотарям було наказано здати незаконну зброю. «Злочинцям більше не буде де ховатися», – сказав він та попросив таємну поліцію розгорнути охорону, щоб «вигнати терористів і бандитів», які ховаються в лісах.

Майже 400 осіб, серед яких учні початкових і середніх шкіл, були викрадені за останні два тижні в результаті серії нападів, що змусило президента скасувати заплановану поїздку на саміт G-20 в Південній Африці та зустріч Африканського союзу в Анголі. Хоча деякі з жертв вже звільнені, понад 250 учнів та їхні вчителі залишаються в полоні після того, як їх викрали з католицької школи 22 листопада.

Викрадення сталися в той час, коли Тінубу зазнавав сильної критики з боку нігерійців і президента США Дональда Трампа за його підхід до безпеки країни, яка погіршилася за час його перебування на посаді.

Тінубу закликав Національну асамблею розпочати перегляд законів, щоб дозволити урядам штатів, які потребують місцевої поліції, створити її. Довгий час це було гострим питанням у Нігерії, де централізовану поліцейську систему частково звинувачували в тому, що вона не здатна вирішити проблему поширеної в країні нестабільності.

У штаті Нігер озброєні нападники штурмували середню школу‑інтернат St. Mary’s School (Нігерія) та викрали 215 учнів і 12 вчителів. Напад трапився попри попередження про підвищену загрозу в регіоні: уряд штату критично зауважив, що школа продовжила навчання після указу тимчасового закриття інтернатів. 

