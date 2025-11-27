Італія екстрадувала до Німеччини українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Кузнєцова звинувачують в диверсії на газопроводах «Північний потік» у 2022 році

Італія екстрадувала до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Німецька прокуратура повідомила, що після більш ніж трьох місяців попереднього ув'язнення Італія видала Німеччині 49-річного українця Сергія Кузнєцова. Його доправили до Німеччини гелікоптером.

Найближчим часом суддя має обрати Кузнєцову запобіжний захід. Ймовірно, це буде арешт. Після цього на українця чекає судовий процес у Німеччині.

Нагадаємо, італійський суд у понеділок, 27 жовтня, схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Згодом стало відомо, що Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.

До слова, Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.