Україна не має намірів втручатися у внутрішні справи Польщі – МЗС

Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці шляху до членства в ЄС і НАТО

Польських ЗМІ поширюють коментарі кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на «повалення» нинішнього уряду Польщі. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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«Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має» – йдеться у повідомленні.

Також Ніколенко наголосив, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО. «Глибоко вдячні полякам, які проявляють солідарність із українцями. «Останнім проявом чого стало вручення президентом України державних нагород громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді. Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів», – уточнив Ніколенко.

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Речник МЗС закликав польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

Нагадаємо, Польща, ймовірно, наступного року скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України.