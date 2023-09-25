Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна не має намірів втручатися у внутрішні справи Польщі – МЗС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна не має намірів втручатися у внутрішні справи Польщі – МЗС
фото з відкритих джерел

Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці шляху до членства в ЄС і НАТО

Польських ЗМІ поширюють коментарі кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на «повалення» нинішнього уряду Польщі. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має» – йдеться у повідомленні.

Також Ніколенко наголосив, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО. «Глибоко вдячні полякам, які проявляють солідарність із українцями. «Останнім проявом чого стало вручення президентом України державних нагород громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді. Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів», – уточнив Ніколенко.

Речник МЗС закликав польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

Нагадаємо, Польща, ймовірно, наступного року скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України.

Читайте також:

Теги: МЗС Польща Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Питання українського зерна стало несподіваною проблемою у польсько-українських відносинах
Україна – Польща: що робити?
22 вересня, 18:02
Фільм «Довбуш» вийшов у прокат 24 серпня
Екшн «Довбуш» у кінопрокаті: касові збори вражають
29 серпня, 07:48
Військові успіхи в морі дали змогу Україні реалізувати експортний коридор морським шляхом – експерт
Військові успіхи в морі дали змогу Україні реалізувати експортний коридор морським шляхом – експерт
2 вересня, 16:48
Члени Тримор'я розглядають нові ідеї, які зблизять Україну до країн Євросоюзу
Україна стала асоційованим членом Тримор'я
7 вересня, 01:46
Знайденйий документ передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів
Обшуки у Шуфрича: правоохоронці знайшли документи зі схемою автономії Донбасу
15 вересня, 14:42
Кардинал Маттео Дзуппі вже відвідав Київ і Москву
«Миротворець» Папи Римського відправився до Китаю
12 вересня, 07:47
Борис Джонсон закликав надати українцям переносні зенітно-ракетні комплекси
«Чого, в біса, ми чекаємо?». Джонсон різко розкритикував Захід
14 вересня, 10:24
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
11 вересня, 13:43
Нідерланди хочуть поставити в Україну набори для експрес-тестів ДНК
Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації злочинів РФ проти українських дітей
14 вересня, 22:01

Політика

Україна не має намірів втручатися у внутрішні справи Польщі – МЗС
Україна не має намірів втручатися у внутрішні справи Польщі – МЗС
Суд залишив Коломойського під вартою, окупанти вдарили ракетами по Одесі. Головне за 25 вересня
Суд залишив Коломойського під вартою, окупанти вдарили ракетами по Одесі. Головне за 25 вересня
Тимошенко знайшла собі нову роботу під час війни
Тимошенко знайшла собі нову роботу під час війни
Зеленський підтвердив, що Abrams вже в Україні й готуються підсилити бригади ЗСУ
Зеленський підтвердив, що Abrams вже в Україні й готуються підсилити бригади ЗСУ
«Це не витримує жодної критики». Посол України розповів, як Ізраїль співпрацює з Росією
«Це не витримує жодної критики». Посол України розповів, як Ізраїль співпрацює з Росією
Хто з нардепів добровільно подав декларацію про доходи (список)
Хто з нардепів добровільно подав декларацію про доходи (список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
41K
Ракетний удар по Одесі: зруйновано морський вокзал (фото, відео)
39K
У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
22K
БРІКС помер, але замість нього з'явилось дещо гірше
17K
«Життя непросте, дороге, клімат важкий». Посол розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі
14K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ

Новини

Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту