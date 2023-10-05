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Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку у низці областей
фото: Reuters

Уночі на півдні України знищено понад 20 «Шахедів»

МАГАТЕ підтвердило переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин». МОЗ ввело нововведення. У двох містах України пролунали вибухи, а вночі на півдні України знищено понад 20 «Шахедів». ООН оприлюднила доповідь щодо ситуації в Україні. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 5 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Четвертий енергоблок ЗАЕС було переведено у «гарячий зупин»

МАГАТЕ підтвердило переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин». «Українська Запорізька атомна електростанція знову використовує четвертий реакторний блок для вироблення пари на об'єкті після ремонту витоку води, виявленого в середині серпня», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Завершивши минулої суботи переведення 4-го енергоблока з «холодного зупину» на «гарячий», ЗАЕС перевела 6-й енергоблок, який тимчасово виробляв таку пару, у «холодний зупин», якого було досягнуто вчора вранці.

Гроссі зазначив, що у вівторок нова група експертів МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Це вже дванадцята місія організації.

Нововведення МОЗ

Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності

«Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що Україна відмовиться від інвалідності як такої, а буде говорити про оцінку втрати функціональності. Проблема в тому, що люди женуться за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися.

Вибухи в містах України

Під час повітряної тривоги в Миргороді та Кропивницькому пролунали вибухи.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у низці областей. Під загрозою опинилися Сумська, Чернігівська, Харківська, Полтавська, Кіровоградська області.

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі

Британська розвідка повідомила, що Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, зокрема встановлюючи їх на підході до українських портів.

Так Росія прагне атакувати цивільний морський транспорт, який перетинає гуманітарний коридор, аби стримати експорт українського зерна.

ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених

ООН оприлюднила доповідь щодо ситуації в Україні. Дослідження показало, що є шість автентичних відео, на яких зображені страти українських військових росіянами. Серед них розстріл Олександра Мацієвського після його слів «Слава Україні» та обезголовлення військового. 

Представники ООН наголосили, що страти військовополонених є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і воєнними злочинами. За їхніми даними, від 24 лютого 2022 року задокументовано позасудову страту або катування до смерті 25 російських і 21 українського військовополоненого.

У звіті йдеться про те, що ООН продовжувала документувати дані про тортури й жорстоке поводження з військовополоненими України, включно з примусовою працею.

Із 56 українських військовослужбовців, опитаних представниками місії ООН у звітний період, 51 розповів, що зазнавав різних форм катувань і жорстокого поводження чи сексуального насильства, зокрема примусового оголення і погроз.

Уночі на півдні України знищено понад 20 «Шахедів»

У ніч на 5 жовтня російські терористи здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Лише на півдні України, за попередньою інформацією, вдалося знищити 24 «Шахеди». Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, була напружена бойова робота цієї ночі: як на лінії фронту, так і Сил протиповітряної оборони в тилових регіонах. 

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