Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Молоді біженці не повернуться в Україну після війни? Кличко забив на сполох

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Молоді біженці не повернуться в Україну після війни? Кличко забив на сполох
Міський голова столиці вважає, що після війни Україну очікують «величезні виклики»
фото: Welt

За словами мера Києва, молоді біженці швидко інтегруються в інших країнах

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що після закінчення війни молоді біженці не повернуться в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt TV.

За словами міського голови столиці, молоді люди, які виїхали в інші країни рятуючись від війни, швидко інтегруються в нове суспільство, вивчають мови, а також створюють сім'ї. «Ми були б щасливі, якби половина молодих людей повернулася», – каже він.

Умови для повернення на батьківщину, за словами політика, – це мир, робочі місця та рівень життя, співставний із європейським. Він додав, що після війни Україну очікують «величезні виклики».

Нагадаємо, від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві зросла майже втричі. Зокрема, у 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб, у 2023-му – 370 тис., у 2024-му – понад 420 тис. Станом на сьогодні – вже 433 тис. людей, серед яких понад 70 тис. дітей і понад 75 тис. пенсіонерів.

Як повідомлялося, цього року у вересні ЄС надали статус тимчасового захисту 79 205 біженцям з України. Цей показник перевищив дані за серпень 2023 року. Відомо, що у вересні країни ЄС прийняли на 49 % більше українців, ніж у серпні 2025 року. Різкий зріст біженців з України пов’язують із рішенням українського уряду про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

Усього наприкінці вересня в країнах Європейського союзу налічувалося 4,3 млн українських біженців, яким надали статус тимчасового захисту. За даними Євростату, найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебуває в Німеччині – це 28,3 % від загальної кількості українців у ЄС, у Польщі 23,5 % та в Чехії 9 %.

Також у Євростаті заявили, що 98,4 % осіб, які наразі мають тимчасовий захист у ЄС – це українці. За статистикою, 44 % з них – це дорослі жінки, 31 % – неповнолітні, а 25,1 % – дорослі чоловіки.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Києва Віталій Кличко під час одного з крайніх засідань Київради
Між обіцянками і суперечками: чому Київ не має алгоритму відновлення зруйнованого житла Столиця
7 листопада, 15:35
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
19 жовтня, 04:47
Нічна атака по Києву: рятувальники показали наслідки
Нічна атака по Києву: рятувальники показали наслідки
22 жовтня, 08:29
За словами мера Києва, пʼятьох поранених було госпіталізовано
Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
23 жовтня, 07:38
Пантелеєв виконує обов’язки першого заступника голови КМДА з 14 жовтня 2025 року
Кличко поклав виконання обов’язків звільненого Поворозника на Пантелеєва
14 жовтня, 17:38
У Києві пролунали вибухи
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
25 жовтня, 05:30
Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
28 жовтня, 14:05
Представники Лейбористської партії негативно відреагували на ініціативу Великої Британії щодо посилення правил для біженців
Велика Британія планує жорсткі зміни для біженців
Вчора, 16:34
Ірландія вводить нові правила для новоприбулих українців
Ірландія вводить нові правила для новоприбулих українців: подробиці
4 листопада, 05:39

Суспільство

Молоді біженці не повернуться в Україну після війни? Кличко забив на сполох
Молоді біженці не повернуться в Україну після війни? Кличко забив на сполох
Чи зникне в Україні популяція колорадського жука? Ентомолог дав відповідь
Чи зникне в Україні популяція колорадського жука? Ентомолог дав відповідь
«Укренерго» збільшило обсяги відключення електроенергії
«Укренерго» збільшило обсяги відключення електроенергії
Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
«Укрзалізниця» додає нові зупинки для поїзда Київ-Бухарест у Молдові
«Укрзалізниця» додає нові зупинки для поїзда Київ-Бухарест у Молдові
Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна
Тривалий час захисник України вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Фоміна

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua