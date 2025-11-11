Молоді біженці не повернуться в Україну після війни? Кличко забив на сполох

За словами мера Києва, молоді біженці швидко інтегруються в інших країнах

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що після закінчення війни молоді біженці не повернуться в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt TV.

За словами міського голови столиці, молоді люди, які виїхали в інші країни рятуючись від війни, швидко інтегруються в нове суспільство, вивчають мови, а також створюють сім'ї. «Ми були б щасливі, якби половина молодих людей повернулася», – каже він.

Умови для повернення на батьківщину, за словами політика, – це мир, робочі місця та рівень життя, співставний із європейським. Він додав, що після війни Україну очікують «величезні виклики».

Нагадаємо, від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві зросла майже втричі. Зокрема, у 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб, у 2023-му – 370 тис., у 2024-му – понад 420 тис. Станом на сьогодні – вже 433 тис. людей, серед яких понад 70 тис. дітей і понад 75 тис. пенсіонерів.

Як повідомлялося, цього року у вересні ЄС надали статус тимчасового захисту 79 205 біженцям з України. Цей показник перевищив дані за серпень 2023 року. Відомо, що у вересні країни ЄС прийняли на 49 % більше українців, ніж у серпні 2025 року. Різкий зріст біженців з України пов’язують із рішенням українського уряду про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

Усього наприкінці вересня в країнах Європейського союзу налічувалося 4,3 млн українських біженців, яким надали статус тимчасового захисту. За даними Євростату, найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебуває в Німеччині – це 28,3 % від загальної кількості українців у ЄС, у Польщі 23,5 % та в Чехії 9 %.

Також у Євростаті заявили, що 98,4 % осіб, які наразі мають тимчасовий захист у ЄС – це українці. За статистикою, 44 % з них – це дорослі жінки, 31 % – неповнолітні, а 25,1 % – дорослі чоловіки.