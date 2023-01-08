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Німецька поліція заарештувала підозрюваного у підготовці хімічної атаки

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Німецька поліція заарештувала підозрюваного у підготовці хімічної атаки
Згідно з інформацією поліції, підозрюваного взяли під варту разом зі ще одним чоловіком
фото: WTVnews / dpa

Підозрюваний – 32-річний громадянин Ірану

Німецька поліція провела обшук у квартирі у місті Кастроп-Рауксель, земля Північний Рейн-Вестфалія, і заарештувала чоловіка, якого підозрюють у підготовці ісламістської атаки, пише Spiegel.

Арешт здійснили в суботу близько опівночі. 32-річний громадянин Ірану підозрюється в підготовці атаки шляхом застосування отрут ціаніду і рицину.

Згідно з інформацією поліції, підозрюваного взяли під варту разом зі ще одним чоловіком. Наскільки далеко просунулися плани нападу і чи була вже визначена конкретна ціль, не повідомляється.

Співробітники Інституту Роберта Коха (RKI) також перебували на місці як консультанти через біологічну та хімічну небезпеку.

За даними Інституту Роберта Коха (RKI), високотоксичний рицин значиться в списку «біологічної зброї» у списку військової зброї. Ціанід також дуже токсичний, навіть найменша кількість смертельна для людини.

Багато хто з офіцерів поліції був одягнений у захисний костюм. Речові докази доставили в синіх бочках у пункт знезараження, створений у пожежній частині.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розформував місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули українські військовослужбовці «через відсутність умов для направлення місії на місце події».

На дії ООН відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Ще раз, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо прийнято таке рішення, то яку роботу зробіть», – наголосив Лубінець.

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Теги: Німеччина теракт хімічна зброя

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