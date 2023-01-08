Німецька поліція заарештувала підозрюваного у підготовці хімічної атаки
Підозрюваний – 32-річний громадянин Ірану
Німецька поліція провела обшук у квартирі у місті Кастроп-Рауксель, земля Північний Рейн-Вестфалія, і заарештувала чоловіка, якого підозрюють у підготовці ісламістської атаки, пише Spiegel.
Арешт здійснили в суботу близько опівночі. 32-річний громадянин Ірану підозрюється в підготовці атаки шляхом застосування отрут ціаніду і рицину.
Згідно з інформацією поліції, підозрюваного взяли під варту разом зі ще одним чоловіком. Наскільки далеко просунулися плани нападу і чи була вже визначена конкретна ціль, не повідомляється.
Співробітники Інституту Роберта Коха (RKI) також перебували на місці як консультанти через біологічну та хімічну небезпеку.
Багато хто з офіцерів поліції був одягнений у захисний костюм. Речові докази доставили в синіх бочках у пункт знезараження, створений у пожежній частині.
До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розформував місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули українські військовослужбовці «через відсутність умов для направлення місії на місце події».
На дії ООН відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. «Ще раз, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо прийнято таке рішення, то яку роботу зробіть», – наголосив Лубінець.
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