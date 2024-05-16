Путін зробив першу заяву після переговорів із Сі Цзіньпіном

Візит Путіна до Китаю став його першою закордонною поїздкою після так званого переобрання на посаді

Лідери Росії та Китаю підписали спільну заяву про поглиблення партнерства та стратегічної взаємодії

Сьогодні, 16 травня, відбулася зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та його китайським колегою Сі Цзіньпіна. У своїй першій заяві після переговорів президент Росії наголосив на їхньому великому значенні для обох країн та пояснив, чому його перший візит після так званого переобрання відбувся саме до Китаю.

«Щойно проведені переговори показали те велике значення, яке і в Москві, і в Пекіні надають розвитку та зміцненню російсько-китайського всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Це партнерство, безперечно, є взірцем того, як мають вибудовуватися зв'язки між державами-сусідами», – йдеться у заяві Путіна.

За словами диктатора, «особливий характер російсько-китайських відносин» підтверджується й тим, що Сі Цзіньпін відвідав Росію незабаром після свого переобрання на посаду голови КНР у березні минулого року.

«І логічно, що свій перший після офіційного вступу на посаду президента Росії закордонний візит я зробив саме до Китаю. Звичайно, тут є певний символізм, але не лише. Ці заходи насичені конкретним змістом, дуже корисні, допомагають нам звіряти годинники і рухатися вперед тим шляхом, який ми з головою КНР визначаємо», – пояснив російський диктатор.

РосЗМІ повідомляють, що Путін та Сі Цзіньпін підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Очільник Кремля заявив, що 90% усіх платежів між РФ і Китаєм проводяться в рублях і юанях, перехід розрахунків у нацвалюти надав імпульс розширенню торгових потоків.

Також російський диктатор наголосив, що «відносини Росії та Китаю не спрямовані проти будь-кого». Він додав, що країни сформували портфель з 80 великих спільних інвестиційних проєктів у різних областях.

Сі Цзіньпін зазначив, що китайсько-російська співпраця є «еталоном відносин між великими державами та сусідніми країнами». «Це ваш перший закордонний візит із початку нового президентського терміну, що є переконливим свідченням тієї уваги, яку ви особисто та уряд Росії приділяєте китайсько-російським відносинам. Ми це високо цінуємо», – сказав лідер КНР.

Сі Цзіньпін наголосив, що «Китай має намір як завжди бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами». Окрім цього, Путін пообіцяв проінформувати Сі Цзіньпіна про ситуацію навколо війни в Україні на закритій зустрічі ввечері, та зазначив, що «Москва вдячна ініціативам Пекіна» щодо врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна. Путін пробуде у КНР два дні. Про це повідомили у Кремлі.

Низка авторитетних видань додала, що новопризначений міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, новий секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков прибули до Китаю разом з російським диктатором.

До слова, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.