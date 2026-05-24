Росія майже зруйнувала нещодавно відреставрований музей «Чорнобиль» на Подолі

Максим Бурич
glavcom.ua
Руйнувань зазнав Національний музей Чорнобиль
Фото: Максим Назаренко
Під час нічної атаки на столицю росіяни поцілили у музей «Чорнобиль»

У ніч на неділю, 24 травня 2026 року, російські окупаційні війська в межах масованого комбінованого обстрілу столиці завдали удару по Державному історико-архітектурному заповіднику «Стародавній Київ». Внаслідок ворожої атаки зазнали важких руйнувань численні пам’ятки архітектури, а будівлю Національного музею «Чорнобиль» на Подолі майже знищено. Про це повідомляє «Главком».

Національний музей «Чорнобиль» розташовувався в історичній будівлі Пожежної каланчі початку XX століття (пам'ятка архітектури, історії та монументального мистецтва національного значення), де у 1980-х роках базувалося пожежне управління, що взяло на себе перший удар ліквідації аварії на ЧАЕС. Особливого цинізму ситуації додає те, що культурну інституцію відкрили після масштабної, майже півторарічної капітальної реставрації лише на початку травня цього року – до 40-х роковин трагедії.

фото: Ярослав Ємельяненко

Наразі на Подолі триває масштабна операція з ліквідації наслідків прильоту..

Про масштабний воєнний злочин Кремля офіційно повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко:

«Руйнувань зазнав також Національний музей Чорнобиль. Музей, який після тривалої реставрації ми відкрили лише місяць тому. Свідома атака на історію, пам'ять та правду».

Вибухова хвиля від ворожого влучання була надзвичайної сили. Голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко емоційно прокоментував катастрофічні наслідки удару для спільноти ліквідаторів:

фото: Ярослав Ємельяненко

«Знищений Національний музей «Чорнобиль». Пам'ятка архітектури. Відчуття такі самі, як коли рzня знищила всі наші потужності в Чорнобильській зоні в 22 році. Важко, та головне, що всі живі».

Нагадаємо, масована атака російських окупаційних військ на Київ у ніч на 24 травня 2026 року завдала шкоди не лише житловим будинкам та інфраструктурі, а й унікальній культурній спадщині держави. Внаслідок потужної вибухової хвилі від прильоту в центрі міста зазнала руйнувань будівля Національного художнього музею України. На щастя, унікальна колекція шедеврів та персонал інституції не постраждали. 

