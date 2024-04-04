США можуть змінити свою політику щодо Ізраїля – CNN

Ентоні Блінкен обурений смертю семи представників гуманітарної організації

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США може змінити свою політику щодо Ізраїля. Причиною стала гуманітарна ситуація і збільшення жертв серед цивільного населення у Секторі Газа, де ЦАХАЛ продовжує операцію проти ХАМАС. Про це повідомляє CNN.

Ентоні Блінкен зазначив, що якщо Вашингтон не побачить змін у політиці Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі, то «відбудуться зміни в нашій власній політиці».

Заява пролунала 4 квітня після телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Видання повідомляє, що це може бути «найчіткішим свідченням» того, що адміністрація американського президента у відношеннях з урядом Ізраїля «втрачає терпіння.. на тлі величезних гуманітарних жертв».

Блінкен на пресконференції в Брюсселі зазначив, що напад на представників гуманітарної організації World Central Kitchen «був не першим подібним інцидентом», і випадок «має бути останнім».

Державний секретар Сполучених Штатів Америки обурений смертю семи місіонерів WCK та засуджує це.

Нагадаємо, що 2 квітня Ізраїль завдавав удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази. Сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві прокоментував, що інцидент був серйозною помилкою.

Герці Халеві зазначив, що ізраїльська армія вже завершила попереднє розслідування атаки. Його результати передали з бази Південного командування ЦАХАЛу.

Також міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули в результаті авіаудару в Секторі Гази.

Серед загиблих були громадяни Австралії, Канади та Польщі, а також американо-канадський громадянин з подвійним громадянством. Троє із семи гуманітарних працівників були громадянами Великобританії.

До того ж президент США Джо Байден відреагував на ситуацію та заявив, що Ізраїль не зробив достатньо для захисту цивільного населення.