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КНДР планує запустити кілька супутників-шпигунів цього року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
КНДР планує запустити кілька супутників-шпигунів цього року
Північна Корея стверджує, що запустить розвідувальні супутники
фото із відкритих джерел

Запуск розвідувального супутника «Маліген-1» надихнув владу Північної Кореї

Північна Корея підтвердила намір запустити кілька розвідувальних супутників цього року. «Успішний запуск розвідувального супутника «Маліген-1» минулого року призвів до суттєвого прогресу у зміцненні обороноздатності країни, і цього року також очікується кілька запусків», – цитує Центральне телеграфне агентство Кореї слова заступника директора Національного управління аерокосмічних технологій КНДР Пак Кен Су.

Пак Кен Су наголосив на зростаючій важливості освоєння космосу. Пак Кен Су заявив, що Північна Корея докладає зусиль для використання супутників у різних цілях, таких як сільське господарство, управління земельними ресурсами та запобігання стихійним лихам.

Минулого тижня південнокорейське агентство «Ренхап» з посиланням на військове джерело повідомляло, що Північ встановила екран, щоб сторонні не могли спостерігати за космодромом Тончхан-ні. Це може свідчити про підготовку до запуску супутника, зазначалося у повідомленні.

У свою чергу міністерство у справах об'єднання двох Корей заявило, що уряд Півдня тісно співпрацює зі США в моніторингу ключових об'єктів КНДР щодо будь-яких ознак подібних запусків. «Незалежно від цілей, про які заявляє Північна Корея, будь-який північнокорейський супутник, який використовує технологію створення балістичних ракет, є явним порушенням резолюцій Ради безпеки ООН», – цитує представника міністерства Гу Бен Сама.

Торік у листопаді ракета-носій КНДР «Чхолліма-1» вивела на орбіту супутник «Маліген-1». Ракету запустили з полігону Тончхан-ні, за цим спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. У Пхеньяні повідомили, що планують незабаром запустити ще кілька подібних супутників.

До цього Пхеньян зробив дві невдалі спроби вивести на орбіту розвідувальний супутник – у травні та серпні 2023 року.

Раніше лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин відвідав танкову частину Корейської народної армії. Про це пише видання Independent з посиланням на північнокорейські засоби масової інформації. За даними видання, глава країни також закликав бронетанкові війська посилити підготовку до можливих бойових дій на тлі напруженості у відносинах із Південною Кореєю.

На фотографіях, опублікованих північнокорейськими державними ЗМІ, видно, як Кім розмовляє з офіцерами на спостережному посту, а танки з прапорами Північної Кореї рухаються по землі, принаймні на одному них є табличка з написом: «Знищіть загарбників США, які є затятими ворогами корейського народу!».

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Теги: розвідка Південна Корея Північна Корея ракета танки

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